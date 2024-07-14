新海誠《鈴芽之旅》特展8月登台！八大展區沉浸投影再現感人場景

記者楊智仁／綜合報導

動畫大師「新海誠」所推出作品《鈴芽之旅》去年上映後繳出驚人成績，日本 145 億票房、觀影突破千萬人次、入圍「73屆柏林影展」達成許多相當了不起的里程碑。如今官方也宣布日本巡迴展出《鈴芽之旅》展將於今年 8 月登台的消息。

▼新海誠《鈴芽之旅》展。（圖／翻攝自官網）

本次《鈴芽之旅》特展將於 8 月 15 日 - 9 月 17 日在台北新光三越南西店 9 樓登場，不僅把製作團隊手稿、原畫、分鏡稿和美術背景設定等珍貴資料完整搬到台灣來，更特別加入台北展才有的全新沈浸式體驗名場面展區，以嶄新的面貌迎接大家，接下來就讓我們一起來看看《鈴芽之旅》特展各個亮點。

【鈴芽之旅 主題展區】

「門的另一端，存在著所有的時間」展場中以鈴芽旅行過的每個地方為主題搭建電影中各個名場景，從「九州」、「廢棄旅館」、「四國」、「神戶」、「東京」、「岩手」、「常世」及「鈴芽的明天」等不同區塊展場空間，和特別搭建的廢棄旅館、摩天輪、草太之丘等立體造景，讓大家跟著鈴芽一起踏上這段奇幻旅程。

【沉浸式體驗與投影技術】

還記得劇情中那些感動流淚的經典畫面嗎？除了場景搭建外，這次抵達台灣的《鈴芽之旅》台北展更加入了獨特的投影技術，帶領大家重返「常世」與「鈴芽的明天」經典場景，讓大家彷彿身歷其境一般，沉浸於「鈴芽之旅」感動中。

【珍貴手稿全公開】

透過不同展區內展示的作畫手稿、分鏡腳本及原畫角色設計及美術背景等珍貴資料與展品，揭開《鈴芽之旅》宏大世界觀的誕生之謎。每件展物都深入探索故事背後的創作背景，帶領大家踏上一段充滿魅力的探索過程。