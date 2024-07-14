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受惠AI晶片MMO遊戲市場破百億美元！台北電玩展公開主視覺

記者楊智仁／綜合報導

遊戲市場漲勢持續強勁，根據遊戲市調公司Newzoo在5月發布的統計中，2023年全球市場規模已達到1,839億美元，其中手遊漲勢雖略有趨緩、但仍佔整體收入的49%，而主機、PC遊戲市場則有明顯增長，市場調研公司Valuates Reports年初則指出，受惠PC硬體持續進步，如AI晶片增強效能等，為能提供玩家更好的視覺效果、遊玩體驗，MMO遊戲也持續進化，光是去年市場規模就已突破114億美元。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

今年初2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）有將近5成的展出作品為PC遊戲，隨著遊戲支援平台更加多元化，亦不乏可跨平台裝置遊玩的作品，主辦單位指出，明年TGS將於2025年1月23日至26日舉辦，伴隨如今遊戲市場的增漲趨勢，有望呈現更多遊戲樣態，不僅包括家用主機、掌機、PC、行動裝置的遊戲，也將有電競硬體、AI PC等相關娛樂應用設備與玩家相見。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

2025 TGS主視覺也同步公開，以復古風格搭配繽紛色彩，不僅象徵多元的遊戲作品與遊玩平台，更是玩家們的十人十色，無論是玩團隊遊戲時喜歡什麼樣的角色、熱愛哪種遊戲類型，正是因為TGS有著不同喜好的玩家才能打造出多彩的電玩社群，邀請玩家們帶著初心加入TGS、再次享受最單純的遊戲樂趣，現場將有家機大作試玩、熱門掌機及PC遊戲、新作發表會、電競硬體新品、限量周邊、與熱鬧不間斷的舞台活動等，為玩家帶來全方位的電玩樂趣。

主辦單位指出，屆時將同場舉辦APGS亞太遊戲高峰會、B2B商務區與B2C玩家區，除玩家外，為全球遊戲產業、電競硬體、週邊娛樂業者提供最佳交流平台，目前玩家區、桌遊樂園及Indie House獨立遊戲展區已陸續公開參展報名資訊，相關活動資訊請持續鎖定官方網站及臉書粉絲專頁。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

【展覽資訊】

2025年1月23日(四)至1月26日(日) / TGS B2C玩家區（即日起開放參展報名）

2025年1月23日(四)至1月24日(五) / TGS B2B商務區（9月起開放參展報名）

2025年1月23日(四)至1月24日(五) / APGS亞太遊戲高峰會

關鍵字：遊戲展覽電玩展遊戲市場PC遊戲TGS

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