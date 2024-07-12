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大宇進攻手遊市場！拋重磅營運《2.5次元的誘惑》粉絲狂喜

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊 12日宣布，將與日商艾鳴網路遊戲合作，負責人氣漫畫《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》繁中版營運、行銷，在動畫版剛上映的時候公佈喜訊，讓不少玩家興奮直喊，「大宇真的很會選，這部我超級可以」

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 《2.5次元的誘惑（理理沙）》是由橋本悠所創作的日本漫畫，由2019年6月15日起於少年Jump+連載至今，而在上週動畫推出後，「福利放送」的劇情讓不少粉絲沈迷，尤其是在第一集各種「換裝」，讓不少粉絲直言這絕對是這季全新霸權番。

故事講述電視動畫講述了一位平凡的高中男生奧村正宗，他熱愛著二次元角色莉莉艾露，並遇到了一位新生—天乃理理沙，她也同樣愛著莉莉艾露，甚至想成為莉莉艾露的故事。在她的請求下，奧村開始協助拍攝理理沙的cosplay。隨著與理理沙一起活動，奧村逐漸感受到Coser們的熱情、他們各自心中的想法。克服各種困難中成長的過程。是一部描繪現實（三次元）與虛構（二次元）交錯的熱血青春角色扮演作品。

對此，大宇在 12日拋出重磅宣布，同名動畫改編遊戲《2.5次元的誘惑(理理沙) 天使們的舞台》，即將正式於今年9 月3日於台港澳雙平台推出，之後將陸續公佈遊戲內容、玩法。

關鍵字：遊戲合作2.5次元熱門動畫

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