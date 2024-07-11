新海誠都感震撼！《賽馬娘》劇場版將上映　日粉絲聚中文預告推薦

記者楊智仁／綜合報導

廣受玩家歡迎人氣手機遊戲「賽馬娘」推出三季精彩動畫之後，8月初又將衝上新賽道，遊戲公司Cygames耗費鉅資，將遊戲中緊張刺激賽馬娘競速搬上大銀幕，甚至以4D技術，讓觀眾感受風馳電掣的飛奔快感。《劇場版 賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》臨場體驗效果就連日本動畫大師新海誠都以「非常震撼」來表達看完電影後的內心興奮與悸動。

《劇場版 賽馬娘》預計8/2正式全台上映，8/9開始4DX、MX4D加入映演，電影公司日前公布中文海報與正式預告，不只讓玩家全體躍躍欲試，還吸引不少日本觀眾於《劇場版 賽馬娘》中文預告下方留言推薦，「台灣朋友們也要玩得開心喔」( 台湾の人たちも楽しんできてね )、「我看了10次，這是一部好電影」( 10回見ました いい映画ですよ )，「希望台灣的朋友也能看這部，一定會熱血起來」( 台湾の皆様にもこれを見て、ぜひ熱くなってほしい )。

7/15中午開賣《劇場版 賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》電影X遊戲特別合作套票，除了兩張電影交換券與精美A4雷射金屬日文原版海報之外，還有「叢林口袋、愛麗速子、曼哈頓咖啡、緞通烈焰」四位主要角色賽馬娘個人角色透卡，最後是「遊戲道具兌換序號卡」，每一張序號卡內包含：一顆彩虹開放結晶與一張SR以上的閃耀出道轉蛋券(第3R)。

《劇場版 賽馬娘Pretty Derby：新時代之門》

被稱做「口袋」的少女：叢林口袋，是個自由自在地參加自由式大賽，不斷往最強之路奔去的賽馬娘。心血來潮下前往觀看「閃耀系列賽」比賽的她，被富士奇石的跑姿所打動，決定也要挑戰「閃耀系列賽」。

口袋進入了賽馬娘雲集「特雷森學園」，並在培育了富士奇石訓練員田邊的訓練下，向一生只能挑戰一次「經典三冠賽」挑戰。賽場上等待著她的是與口袋實力不分軒輊同世代勁敵們：一心向前、不斷努力的緞通烈焰，追逐著只有自己看得見的「朋友」曼哈頓咖啡，以及追求賽馬娘更多可能性的瘋狂科學家．愛麗速子。