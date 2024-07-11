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經典不敗《UNO Party! Mania》擴充內容家機、PC 平台推出

記者蘇晟彥／綜合報導

Mattel, Inc.（NASDAQ: MAT）11日與 Ubisoft 共同宣布《UNO Party! Mania》擴充內容已在家用主機和 PC 平台上推出，玩家現在就可以體驗這款經典的卡牌遊戲，並享受新增的動作牌和全新的特別規則。

▲▼ ubisoft提供

《UNO Party! Mania》帶來三張令人興奮的全新動作牌：指定抽取牌（Point Taken）、連鎖王牌（Wild Drawn Together）和萬用累積牌（Wild Pile Up）。指定抽取牌要求所有玩家虛擬地指向另一位玩家，然後每位玩家必須抽取與指向他們的玩家數量相同的牌。當打出萬用連鎖牌時，該玩家可以選擇兩名玩家使其建立連鎖關係，並可以選擇是否更換顏色，接著繼續遊戲。在之後的遊戲中，每當其中一位有連鎖關係的玩家抽牌時，另一位玩家也必須抽相同數量的牌。這種連鎖關係會持續到有人打出一張新的萬用連鎖牌，或是有人打出指定抽取牌為止。最後，打出萬用累積牌的玩家將從牌庫抽一張牌並面朝上放在面前，形成一個迷你牌堆。下一位玩家必須打出一張與迷你牌堆相同顏色的牌，並將迷你牌堆傳下去。當有玩家無法打出相同顏色的牌，他必須將整個迷你牌堆加入手牌中。

Mattel 商拓與授權資深總監 Erika Winterholler 表示：「《UNO Party! Mania》擴充內容為這個多年來深受粉絲們喜愛的系列開啟了充滿趣味與創意的新維度。這些新變化為全球第一的傳統遊戲注入令人興奮的新鮮感，也為喜愛經典《UNO》的數位遊戲玩家們帶來了創新體驗。」

另外兩個《UNO》遊戲版本將於 9 月 10 日推出。《UNO》傳奇版包含經典主遊戲、「Party! Mania」、「FLIP!」和「UNO 50 週年紀念」擴充內容。《UNO》終極版包含經典主遊戲和六款精彩擴充內容：「Party! Mania」、「FLIP!」、「UNO 50 週年紀念」、「維京紀元」、「雅拉的呼喚」、「芬尼克斯任務」，再加上《Just Dance 舞力全開 2017》和《雷射超人》等主題卡牌。

▲▼ ubisoft提供

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