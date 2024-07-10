《寶可夢Sleep》慶周年！研究新葉喵、呆火鱷、潤水鴨可愛睡姿

記者楊智仁／綜合報導

自 2023 年 7 月下旬在 iOS/Android 上線的《Pokémon Sleep》，即將上線滿 1 周年。慶祝上線 1 周年紀念影片已經於寶可夢官方 YouTube 頻道公開，自 7 月 15 日起，可以在《Pokémon Sleep》遇見新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，以下公開新葉喵、呆火鱷、潤水鴨部分睡姿，歡迎玩家每天進行睡眠研究，蒐集帕底亞地區的寶可夢的睡姿。

▼《Pokémon Sleep》迎周年。（圖／翻攝自Pokémon Sleep）

《Pokémon Sleep》將舉辦遊戲內活動「1 周年紀念嘉年華」，活動期間會比較容易遇見新葉喵、呆火鱷、潤水鴨，是成為夥伴及培育牠們的大好機會。屆時，新登場「美夢好禮」等豐富的活動內容也將為《Pokémon Sleep》的周年更添驚喜。除此之外，7 月 15 日 - 7 月 21 日期間，台灣時間每天 6:00 皆會透過《Pokémon Sleep》官方網站和遊戲內的通知公布能更加享受《Pokémon Sleep》的新資訊。

【1周年紀念嘉年華】

・舉辦時間：2024年7月15日4:00 - 7月29日3:59

・不論當天睡眠類型，都會比平時更容易遇見新葉喵、呆火鱷、潤水鴨

・達成特別任務，就能分別獲得新葉喵、呆火鱷、潤水鴨的薰香等道具

登入遊戲最多可獲得紅利睡眠點數1050點

進行睡眠研究後，將會根據睡眠分數獲得相應的睡眠點數。使用睡眠點數，即可在商店中的「睡眠點數兌換處」兌換成各種有助於培育幫手寶可夢的道具。遊戲內正在舉辦「喜迎1周年紀念禮物歡送週」，至7月14日為止登入《Pokémon Sleep》玩家，最多將可獲得7天份的紅利睡眠點數，共1050點。

推出「1週年紀念包」和「寶可夢夥伴包」

為慶祝「1周年紀念嘉年華」開跑，「1周年紀念包」以及新葉喵、呆火鱷、潤水鴨的「寶可夢夥伴包」將會陸續登場，詳情可查看《Pokémon Sleep》官方網站或遊戲內的通知。