《BLEACH 死神》最新作公開遊戲畫面！3D對戰享受「一擊必殺」

記者楊智仁／綜合報導

久保帶人作品《BLEACH 死神》動畫新作《BLEACH 死神 千年血戰篇》第三季度才剛宣布會在今年 10 月播出，同時萬代南夢宮娛樂宣布，《BLEACH》家用主機遊戲最新作品，對戰動作遊戲《BLEACH 魂魄覺醒》即將於PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／STEAM® 登場。同步公開本作的首支宣傳影片。

▼《BLEACH 魂魄覺醒》。（圖／萬代提供）

《BLEACH 魂魄覺醒》帶來震撼魂魄體驗，覺醒所有可遊玩角色，顛覆極限，逆轉局勢，本作「戰鬥、故事、畫面、配樂」均充滿特色，首先是「刀劍武打動作」，透過充滿《BLEACH》特色斬魄刀及斬拳走鬼等技巧，呈現獨樹一格攻防，接著再使出充滿魄力及戲劇張力「一擊必殺」活用角色的特色壓制全場，狩獵對手魂魄（剩餘生命數）一決勝負。

不僅如此，《BLEACH 魂魄覺醒》還能靠著「覺醒」大幅提升力量並逆轉極限，角色藉由覺醒（始解、卍解、刀劍解放等）讓動作更加進化並提升力量，在千鈞一髮的危機時刻顛覆局勢，直到最後一秒都無法鬆懈。故事部分描繪成為「死神」的少年與眾多人物相遇後逐漸成長，宛如最新電視動畫般臨場感，配合製作過眾多知名遊戲音樂的石元丈晴先生所打造《BLEACH》全新遊戲配樂，使本作戰鬥更為精彩。