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世界盃T1奪冠豪取千萬獎金　Faker獲選MVP達成終極大滿貫

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》電競世界盃決賽於今日 ( 7/8 ) 凌晨上演，T1 與 TES 兩支強權為粉絲們帶來史詩級戰役，第四局比賽雙方更是把操作發揮到極致，最終 T1 以 3-1 擊敗對手，獲得這次電競世界盃冠軍，同時取得 40 萬美元（約台幣 1300 萬元）獎金。

▼T1 拿下電競世界盃冠軍。（圖／EWC） ▲▼Faker MVP。（圖／EWC）▲▼Faker MVP。（圖／EWC）

系列賽前三局由 T1 取得 2-1 領先，第四局 Faker 鎖下犽宿讓全場沸騰，前期雙方打得激烈，14 分鐘 JKL 伊澤頂級拉扯，團戰從頭點到尾一波四連殺讓 TES 拉抬氣勢，不過 T1 仍保持著經濟領先，而且 22 分鐘馬上還以顏色，Zeus 繞背進場秒殺對手，T1 的追擊直接把 TES 全員團滅同時吃掉巴龍。

▲▼Faker MVP。（圖／EWC）

28 分鐘火龍團 Keria 漂亮進場抬到對方後排，緊接著 Faker 犽宿跟上大絕奠定勝基，配合隊友收割這波 T1 再次打出團滅也順利直搗黃龍，拿下電競世界盃的冠軍。Faker 則是獲得本屆 EWC 最有價值選手，受訪時他談到，「我有一群很棒的隊友和粉絲支持，讓我可以表現更好。」T1 順利奪冠後，Faker 也完成「賽區冠軍、洲際賽冠軍、電競世界盃冠軍、MSI 冠軍、世界賽冠軍」終極大滿貫，把自己傳奇里程碑繼續往前推進。

▲▼Faker MVP。（圖／EWC）

關鍵字：英雄聯盟電競世界盃T1石油盃

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