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《傳說對決》GCS內戰BMG 4：2擊敗FW　晏晏賽後露笑顏女粉狂叫

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL國際賽將在7日劃下句點，兩隻GCS隊伍一路從16強開始奮戰，在今天上演賽區內戰，將搶奪最後一張冠軍賽門票，在稍晚與BRU爭奪本屆冠軍榮耀。對此，經過六場激鬥，FW仍不敵BGM，BGM以4：2拿下順利，將與BRU上演復仇之戰，而FW則奪下第三名，拿走7萬美金獎金（約台幣226萬）。

▼BMG在GCS內戰中勝出，將迎戰BRU爭奪最後榮耀。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ BMG,傳說對決,APL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在本屆賽事中，BMG以第一年成立之姿就闖入APL賽事，更一路高歌挺進，直到昨日遇到BRU才輸掉比賽才首度進入敗部組；反觀FW則是在前期就與BRU搏鬥，以4：3的成績輸給對方，進入敗部組從下面一路往上爬，在7日兩隊碰頭，上演GCS內戰，在上次春季冠軍賽中，BMG以意外之姿直落四擠下FW拿下冠軍。

兩隊在APL準冠軍賽再次碰頭，這次BMG找回手感，一擺昨日輸給BRU的謎之狀態，最終以4：2的成績戰勝FW，緊接著將進入最後決戰，對上BRU上演復仇之爭。對此，晏晏在戰勝FW後終於鬆了一口氣，露出微笑表現，一旁女粉看了都興奮狂叫。

Game 1 FW勝

擁有選邊權的 BMG 首場選擇藍方並且掏出能不斷改變戰場節奏的若伊陣。前中期尚在發育階段的 BMG 頂住 FW 兇狠的攻勢，Neil 若伊多次救下邊線遭遇 FW 圍剿的隊友。葉娜NaiLiu與蘭鐸Zhan始終面臨 BMG 給予的地圖多線壓力，但最終仍舊成功擋下並搶下關鍵的凱撒，取得首場勝利。

Game 3 BMG贏

FW 擁有選邊權並選擇來到紅色方，本場節奏回到熟悉的 GCS 賽區營運對局一路對峙超過 20 分鐘，FW 試圖透過夜叉 NaiLiu 在邊線分帶拉扯 BMG 正面團隊；BMG 則以物件誘使 FW 需要做出交換。最終蘭鐸 Yanyan 與薩尼 Junnn 成功配合其他隊友團滅 FW 試圖防守凱撒的全員，BMG連下兩局取得 2:1 領先。

Game 4 BMG贏

FW 本場選擇藍方並且有別於過去幾場的遊戲節奏，雙方前期便圍繞物件爆發衝突。FW 在鋼鐵防線消失變突破 BMG 中路外塔的防守並且克萊斯 WeiZ 強開戰的性質也給 BMG 相當大的壓迫。遊戲時間未達 10分鐘雙方經濟落差已超過 5K，取得雙物件 Buff 的 FW 迅速終結本場比賽將戰局扳平。

Game 5 BMG勝

本場擁有選邊權的 BMG 來到藍方，BMG 透過對於物件資源的掌控以及針對 FW 雙箭頭進行封鎖，雖出現零星失誤，但仍不影響巨幅優勢的局面。出外求戰的 FW 企圖對 BMG 發起反擊，然而遭到 弗洛倫 Kawhi 與龍馬 Yanyan 突破，後造成 FW 防線崩潰，BMG 取得 3:2 領先，亮起賽末點。

▼晏晏在賽後暫時鬆一口氣，現場（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ BMG,傳說對決,APL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ BMG,傳說對決,APL 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：APL傳說對決BMGFWGCS

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