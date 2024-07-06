《傳說對決》APL閃電狼送走越南最後希望　明GCS內戰搶冠軍賽門票

記者蘇晟彥／曼谷報導

《傳說對決》APL國際賽於6、7日在泰國曼谷舉辦，敗部組由GCS賽區 #2 FW對上AOG賽區 #3 GGL，爭奪明天繼續爭奪冠軍寶座機會。對此，閃電狼在前期亂流後穩住氣勢，以4：3成功擊敗越南唯一希望GGL前進下一輪賽事，將在明天（7/7）遇到同賽區的BMG，爭取最後一張冠軍賽的門票。

▼FW（閃電狼）成功晉級下一輪賽事。（圖／記者蘇晟彥攝）

在敗部組部分，由GCS賽區FW對上AOG（越南）賽區最後希望GGL，但在賽前GGL大爆冷門擊敗TLN，不少人認為在這股「爆發狀態」可能會對FW造成不小威脅。

在實際見真章環節，儘管FW迅速拿下2小分，但GGL開始爆發，迅速拿下後面幾局，但FW穩住氣勢，最終以4：3送走越南最後希望，晉級下一輪賽事，將在明天（7日）中午與BMG一決生死，決定GCS賽區誰能與泰國賽區RPL爭奪本屆APL的榮耀。

對此，在這場比賽表現起起落落，但最後仍穩定軍心的隊長政澤在賽後也接受台灣媒體訪問，他認為自己今天在賽場上表現不是那麼好，給自己的分數滿分10分的話只有6分，但他特別感謝打野小詹在最後神搶凱撒，讓整個局勢逆轉，最終才會以4：3的成績晉級到下一輪賽事。

▼賽後訪問主持芳小如也恭喜小詹神搶凱撒帶領隊伍拿下勝利。





Game 1 FW勝

首場對決 FW 前期靠著穩健的運營，凱撒路夏洛特 NaiLiu 單線對位經濟拉出超過 2K 的資源領先造成 GGL 團隊防守壓力。遊戲時間 10 分鐘便團滅試圖做出反擊的 GGL 隊伍並收下首場比賽勝利。

Game 2 GGL勝

本場擁有選邊權的 GGL 選擇留在藍方，雙方開局便在中路爆發小型碰撞，互有勝負。中期 FW 嘗試藉由納克羅斯 Zhan 高機動性帶起隊伍的攻勢，但 GGL 把握人數優勢以及運用神力女超人 Gray 優秀的強開團能力打出防守反擊並將遊戲節奏的主動權拿到手。最終在 FW 隊伍傷害陷入空窗期以及 GGL 拉開經濟差後，GGL 宛如上一場的 FW 俐落收下勝利，也1:1扳平比數。

Game 3 FW勝

擁有選邊權的 FW 選擇留在紅方。本場前期 FW 一度受到 GGL 壓制，但後續透過物件交換以及尋找 GGL 的失誤做出反擊一度進逼 GGL 高地大門。最終雙方鑿戰超過 30 分鐘，牛魔王 WeiZ 與莫拉 NaiLiu 成功開到分散的 GGL 成員，FW 藉此攻破 GGL 主堡取得 2:1 領先。

Game 4 GGL勝

因 GGL 本場選擇紅方也讓雙方首度紅藍交換。本場 GGL 憑藉中期關鍵的凱撒爭奪後續引發的雪球效應，成功打破雙方的僵局並壓縮 FW 團隊的視野。最終愛里 Kuga搭配綺蘿 Gray逐個擊破企圖爭奪回視野的 FW 成員，順勢帶著兵線攻克 FW 的主堡將比分追平雙方 2:2。

Game 5 GGL勝

頂著 GGL 連感兩局壓力的 FW 再度回到他們熟悉的紅方。GGL 藉由三人組的策動在鋼鐵防線消失之餘同時收下筱清 NaiLiu 的人頭，前期便將 FW 的進攻雙箭頭進行壓制。本場 GGL 對於地圖物件資源的掌控不斷蠶食 FW 的視野範圍，雙方經濟也隨著遊戲進程逐步拉大。最終企圖奮力一搏的 FW 不敵 GGL 且古木 Tama 的關鍵留人，GGL 連取三局 3:2 亮起賽末點。

Game 7 FW勝

來到最後一局的雙方，GGL 本場延續一貫優秀抓機會的能力找到人數優勢情況下擊殺 FW 的成員，龍馬 NaiLiu 與古木 WeiZ屢次成為 GGL 的集火目標。陷入大逆風的 FW 在 GGL 企圖引誘隊伍的陷阱當中，星葵 Zhan 搶下關鍵的凱撒以及後續隊伍協同攻勢下絕地翻盤逆轉 GGL。FW 以 4:3 前進下一輪敗部決賽的賽事，將面對同屬 GCS 賽區的 BMG 爭奪最後一張總決賽的門票。