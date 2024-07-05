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電競石油盃開打！T1扛劣勢團戰極限操作大逆轉　BLG遭淘汰

記者楊智仁／綜合報導

2024 電競世界盃（Esports World Cup，簡稱 EWC）《英雄聯盟》項目 7 月 4 日晚間正式開打，首戰由前世界冠軍 T1 出戰強權 BLG。遊戲內雙方打得相當激烈，T1 更是在決勝局打出大逆轉，最後 2-1 擊敗 BLG，由於賽制是單敗淘汰 BLG 也因此遭到淘汰。

▼T1擊敗BLG。（圖／翻攝自@EWC_EN推特） ▲▼T1。（圖／翻攝自@EWC_EN推特）

首局 T1 就出招鎖下婕莉上路，在 Oner 多次幫助下 Zeus 取得良好發育，T1 也將經濟拉開至 4k 領先，雖然後期 BLG 拿到火龍龍魂，38 分鐘巴龍團，T1 三射手來到後期還是有很大優勢，擊殺進場的 ON 之後 BLG 戰場被分割遭擊破，由 T1 先下一城。第二局 BLG 反擊來的很快，前期下半部打出線殺、上半部 Gank 成功，儘管團戰中 T1 咬牙苦撐，不過有火龍魂的 BLG 搭配卡蜜兒希格斯的 Combo 傷害爆炸，而比賽也即將邁入決勝局。

▲▼T1。（圖／翻攝自@EWC_EN推特）▲▼T1。（圖／翻攝自@EWC_EN推特）

第三局 BLG 前面節奏相當好，控下 6 蟲推塔大幅拉開經濟至 5k，不過 21 分鐘 T1 開始逆襲，吃下小龍後把 BLG 四名成員往自家方向趕，退無可退 BLG 只能選擇回身開團，但 T1 早有準備閃開所有關鍵技能，大落後情況下竟將對方全滅，這波吃完巴龍後逆轉號角響起，發育良好的 Faker 後期也主宰團戰，最終 T1 以 2-1 擊敗 BLG 晉級四強，接下來他們的對手是在下半場比賽獲勝的 TL。

關鍵字：英雄聯盟石油盃EWC電競世界盃

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