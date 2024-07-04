《我推的孩子》第二季開播衝推特趨勢　新主題曲秀超強畫面

記者楊智仁／綜合報導

去年超人氣動畫《我推的孩子》第二季在 7 月 3 日晚間正式播出首集 ( 第 12 話 ) ，故事邁入「舞台劇篇」一開始製作組就以帥氣呈現方式，還有深入描繪演技內心世界的劇情讓人印象深刻，當然《我推的孩子》也衝上目前日本推特流行趨勢第一名。

▼《我推的孩子》第二季開播。（圖／翻攝自@anime_oshinoko推特）

《我推的孩子》首季在橫掃 2023 年許多動畫大獎之後，第二季如今也正式開播，故事圍繞著「阿奎亞、有馬加奈、黑川茜」進入舞台劇世界並呈現人氣作品《東京 BLADE》，首集許多新角色們陸續登場，除了為接下來的故事鋪陳之外，排練中製作組五彩繽紛的呈現方式讓觀眾們留下深刻印象，腳本與原作之間如何改編、演員要如何在這中間去做取捨，不少細節帶領粉絲更進一步踏入演技世界。

《我推的孩子》首季生動人物刻劃是動畫成功的關鍵之一，第二季活潑可愛的「有馬加奈」、美麗認真的「黑川茜」，首集就讓觀眾們再度陷入兩人魅力之中。緊接著官方也釋出由 GEMN 所帶來全新片頭曲「ファタール」，鮮明輕快且帶著有些黑暗曲風，加上呼應著阿奎亞、露比身分 MV 流暢畫面，再伴隨「小愛」登場，影片釋出短短一小時已經接近 20 萬觀看，羊文学獻聲片尾曲「Burning」MV 也同步公開。