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Switch後續機備好貨才上　任天堂社長承諾：不會讓黃牛哄價

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂（Nitendo）近期舉辦股東大會，官方 1日公開與股東相關問答內容，被問起在日前公布Switch後續機種是否會重演疫情時間「一機難求」的慘況，社長古川俊太郎則表示，會確保產量滿足市場需求再發售，避免又發生缺貨、黃牛哄抬價格事宜，不會再出現晶片短缺的狀況。

▼任天堂社長古川俊太郎承諾會準備好庫存再上市Switch後續機。（圖／CFP）

▲▼Switch。（圖／CFP）

繼Switch在2015年推出後，PS5、Xbox Series系列也在2020年上市，但讓不少消費者難忘的就是碰上疫情造成一機難求的慘況，針對Switch後續機（也有人暫時以Switch 2代稱）會不會再度上演這樣的狀況，目前將以怎樣的方式去因應，社長古川俊太郎則回應，「就是生產足夠的機台來滿足消費者的需求」，意即在接下來的一年內，任天堂將會投入大量資源來確保供貨穩定。但也有部分股東針對近期日幣持續疲軟，對於明年上市時如果依照地區制定價格，日本的消費者恐怕將不能普及Switch，任天堂也表示，確實日本跟海外存在價格差異，現階段無法提供任何定價的發言，但將不會考慮對目前的機種進行調整，會一直持續關注這個狀況。

對此，古川俊太郎解釋在2021、2022財報年中（也就是台灣玩家熟知的動森機之亂），是因為半導體晶片短缺，造成Switch無法滿足需求，但現在這個問題已經解決，不會再出現供應不足的狀況。此外，任天堂也表示將開始透過新系統支援獨立開發者，讓這些開發者能夠更完善的去製作遊戲，同時任天堂也表示，「獨立遊戲對於玩家來說吸引力非常重要，未來將持續加強開發工具的完善。」

關鍵字：任天堂Switch缺貨供貨社長

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