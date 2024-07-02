石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累　41歲星海賽評：年輕人吃不了苦

記者蘇晟彥／綜合報導

首屆阿拉伯電競盃（2024電競世界盃）將在 7月3日正式登場，將舉辦至 8月 24日，同時主辦方在第一屆大撒幣，邀請許多戰隊到場共襄盛舉，總獎金池超過19.5億。對此，《英雄聯盟》TES成員JackeyLove卻在直播中抱怨主辦單位「只贊助經濟艙」，卻遭到星海賽評黃旭東調侃「年輕人TMD沒吃過苦」，再度引起熱議。

本屆石油王電競盃《英雄聯盟》項目將在 4日開打，僅有8隊參加，包含BLG、T1、TL、FNC、GEN、TES、G2及FLY，首戰將由BLG對上T1。但近期TES 選手JackeyLove在直播中就爆料，這趟飛往阿拉伯官方只贊助經濟艙，非過去的時間就要超過14小時，基本上俱樂部根本就是賠錢打比賽，主要是不升等（商務艙）過去就會很暈，根本沒辦法打比賽，最後也是由TES自己出錢升等。

而年紀41歲的中國星海賽評黃旭東在與朋友直播時也聊起此事，他聽到就淡淡地說一句，「我只能說現在的年輕選手TMD不能吃苦」，他指出老一點的電競選手對於這些事（做經濟艙）沒感覺，談起以前有選手做了十幾小時火車，結果BO1輸了就回去，再度提起「就真的是吃不了苦」。

對此，不少網友也針對此事開戰，有人認為要不要生商務艙本來就要自己加錢，沒錢就不要出國打比賽，怕你是拿不到獎金吧？也有人認為，賽程安排非常緊湊，基本上一落地開始適應時差就要上場，如果沒有在飛機上養精蓄銳，真的沒有辦法比賽。