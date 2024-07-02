ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累　41歲星海賽評：年輕人吃不了苦

記者蘇晟彥／綜合報導

首屆阿拉伯電競盃（2024電競世界盃）將在 7月3日正式登場，將舉辦至 8月 24日，同時主辦方在第一屆大撒幣，邀請許多戰隊到場共襄盛舉，總獎金池超過19.5億。對此，《英雄聯盟》TES成員JackeyLove卻在直播中抱怨主辦單位「只贊助經濟艙」，卻遭到星海賽評黃旭東調侃「年輕人TMD沒吃過苦」，再度引起熱議。

▲▼

本屆石油王電競盃《英雄聯盟》項目將在 4日開打，僅有8隊參加，包含BLG、T1、TL、FNC、GEN、TES、G2及FLY，首戰將由BLG對上T1。但近期TES 選手JackeyLove在直播中就爆料，這趟飛往阿拉伯官方只贊助經濟艙，非過去的時間就要超過14小時，基本上俱樂部根本就是賠錢打比賽，主要是不升等（商務艙）過去就會很暈，根本沒辦法打比賽，最後也是由TES自己出錢升等。

而年紀41歲的中國星海賽評黃旭東在與朋友直播時也聊起此事，他聽到就淡淡地說一句，「我只能說現在的年輕選手TMD不能吃苦」，他指出老一點的電競選手對於這些事（做經濟艙）沒感覺，談起以前有選手做了十幾小時火車，結果BO1輸了就回去，再度提起「就真的是吃不了苦」。

對此，不少網友也針對此事開戰，有人認為要不要生商務艙本來就要自己加錢，沒錢就不要出國打比賽，怕你是拿不到獎金吧？也有人認為，賽程安排非常緊湊，基本上一落地開始適應時差就要上場，如果沒有在飛機上養精蓄銳，真的沒有辦法比賽。

關鍵字：電競阿拉伯經濟艙熱議TES

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累　41歲星海賽評：年輕人吃不了苦

絕版神作《龍族》復活！曾轟動亞洲突消失　出版社集資1小時就達標

聲優浪川大輔來台辦簽名會　新異色喜劇動畫《現代誤譯》將開播

角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

JUMP SHOP 20周年快閃店湧中國黃牛　掃貨狂出招惹怒日網友

《鬼滅 柱訓練篇》結尾彩蛋逼哭粉絲　炎柱驚喜獻聲傳承意志

木棉花7月新番一次看！燃燒經費高品質動畫、輕鬆小品全收錄

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場！限定版「360度沉浸投影」展出

《怪獸8號》製作動畫續篇！自我維護最終戰後...大叔繼續守護世界

《我推的孩子》第二季開播倒數　主題曲公開揭「GEMN」真實身分

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 柱訓練篇》最終回經費燃燒

夏新首選：木棉花7月動畫陣容

Steam夏日特賣會開跑

《鬼滅 柱訓練篇》結尾放彩蛋

So-net《絢花百兵帖》一年夭折

角川集團遭駭客集團綁架個資外洩

JUMP SHOP快閃店遭中國黃牛橫掃

《我的英雄學院》8／5確定完結

《獵人》實境解謎遊戲開跑

航海王真人版斯摩格帥到沒天理

最新新聞

石油王電競盃只坐經濟艙選手喊累

曾轟動亞洲突消失⋯絕版神作《龍族》復活

聲優浪川大輔漫博來台辦簽名會

角川集團遭駭客集團綁架個資外洩

JUMP SHOP快閃店遭中國黃牛橫掃

《鬼滅 柱訓練篇》結尾放彩蛋

夏新首選：木棉花7月動畫陣容

「動畫同樂會」花蓮文創園區登場

《怪獸8號》製作動畫續篇

《我推的孩子》第二季最新預告

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366