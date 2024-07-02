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聲優浪川大輔來台辦簽名會　新異色喜劇動畫《現代誤譯》將開播

記者楊智仁／綜合報導

今年最獨特原創動畫《現代誤譯》即將於全台首播，本企劃為人氣聲優津田健次郎及浪川大輔攜手組成的團體「超電導dB」全新挑戰，本作活用偉人名言，在「現代」以「誤譯」方式呈現，讓觀眾能從中學習名言的真正涵意。曼迪傳播特別邀請企劃人之一聲優「浪川大輔」出席今年台北漫畫博覽會，並於舉辦 7 月 28 日簽名會，簽名資格組即將於 7月 10 日在 MyAnime Square 線上商店開賣，參加者除了可現場獲得浪川大輔親筆簽名板，更有豐富台灣首賣紀念周邊。

▼聲優浪川大輔來台辦簽名會。（圖／曼迪提供）▲▼漫博。（圖／曼迪提供）

《現代誤譯》是活用了偉人名言的短劇動畫，分為由個性豐富的腳本家和動畫角色們共同出演的動畫段落，以及真人實境紀錄段落，毫不隱瞞地深入探索本作的製作祕辛。除了主導企劃的兩位聲優，本作更集結宮野真守、內山昂輝、 梶裕貴、下野紘、山下大輝等超人氣聲優共同演出，並由宮野真守獻唱主題曲「The Battle」，結合『明天，或許能跨出成長的那一步』的名言，配上一點獨特笑料與現實感，讓每集都有精采展開。

本次活動中，將特別邀請 King Record 製作人林玄規同台，與浪川大輔一同分享本作的企劃及演出秘辛。相關辦法及更多活動資訊將陸續公開，粉絲們可以關注曼迪傳播官網及粉絲專頁公告。

▲▼漫博。（圖／曼迪提供）

關鍵字：動畫偉人名言聲優現實紀錄主題曲

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