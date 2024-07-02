角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

記者楊智仁／綜合報導
角川集團（KADOKAWA）有出版社、動畫IP、網路媒體等多項事業，沒想到先前卻遭到外部人士攻擊導致旗下多個網站癱瘓長達一個月，駭客集團「BlackSuit」聲稱犯案並獲取其集團資料，從 7 月開始包含合作夥伴、創作者、員工等個資在網路上被公開登上日本推特趨勢。
▼角川遭駭客攻擊。（圖／翻攝自KADOKAWA、資料照）
6 月初角川集團網域伺服器受到大規模攻擊，導致官方網站、角川旗下電子商城 ebten、Niconico 影音平台、Niconico 直播無法正常運作。根據 NHK 新聞報導，駭客集團「BlackSuit」承認犯案竊取了公司包含商業合約、業務企劃、用戶個資等多達 1.5 TB 數據，甚至向角川勒索贖金，否則 7 月會陸續公開機密資料。
關於角川集團所發出最新聲明，首先他們對所有受到影響的人們道歉，並表示成立對策本部，在外部專業機構支援下持續調查，同時強調，「Niconico 用戶信用卡資訊，因為公司內部並未存取，所以不會有信用卡資訊外洩問題。目前該組織所聲稱的網站、數據文件下載可能存在惡意軟體風險，再加上訊息擴散會侵犯個人隱私，請大家避免在社群平台分享。我們將不屈服於此類犯罪行為，會嚴正應對並深入調查原因、加強安全體系徹底防止再度發生，對客戶以及相關人士造成巨大困擾，我們再度深表歉意。」
7月2日、ランサムウェア攻撃による情報漏洩に関するさらなる犯行声明を確認いたしました。ユーザーの皆様、関係先の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし心よりお詫び申し上げます。データの拡散は個人情報を侵害し深刻な影響を及ぼす可能性があるため、SNS等による共有はお控えください。すでにお…— ニコニコ公式 (@nico_nico_info) July 2, 2024
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