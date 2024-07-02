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角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

記者楊智仁／綜合報導

角川集團（KADOKAWA）有出版社、動畫IP、網路媒體等多項事業，沒想到先前卻遭到外部人士攻擊導致旗下多個網站癱瘓長達一個月，駭客集團「BlackSuit」聲稱犯案並獲取其集團資料，從 7 月開始包含合作夥伴、創作者、員工等個資在網路上被公開登上日本推特趨勢。

▼角川遭駭客攻擊。（圖／翻攝自KADOKAWA、資料照）▲▼角川。（圖／翻攝自推特、資料照）

6 月初角川集團網域伺服器受到大規模攻擊，導致官方網站、角川旗下電子商城 ebten、Niconico 影音平台、Niconico 直播無法正常運作。根據 NHK 新聞報導，駭客集團「BlackSuit」承認犯案竊取了公司包含商業合約、業務企劃、用戶個資等多達 1.5 TB 數據，甚至向角川勒索贖金，否則 7 月會陸續公開機密資料。

關於角川集團所發出最新聲明，首先他們對所有受到影響的人們道歉，並表示成立對策本部，在外部專業機構支援下持續調查，同時強調，「Niconico 用戶信用卡資訊，因為公司內部並未存取，所以不會有信用卡資訊外洩問題。目前該組織所聲稱的網站、數據文件下載可能存在惡意軟體風險，再加上訊息擴散會侵犯個人隱私，請大家避免在社群平台分享。我們將不屈服於此類犯罪行為，會嚴正應對並深入調查原因、加強安全體系徹底防止再度發生，對客戶以及相關人士造成巨大困擾，我們再度深表歉意。」

關鍵字：角川集團駭客攻擊資料外洩網站癱瘓個資公開

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