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雷／《無職轉生》第二季圓滿結尾　官方秒宣布第三季製作確定

記者楊智仁／綜合報導

《無職轉生》是近年異世界轉生相當知名的作品，第二季後半自 4 月開播經過了甜蜜夫妻生活，以及胃痛的反轉劇情後終於在 6 月 30 日晚間迎來結尾。而官方也在第 24 話最後宣布「第三季製作確定」的消息，讓不少粉絲相當興奮。

------以下牽扯到劇情雷，介意者請勿往下拉-----

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《無職轉生》魯迪好不容易在洛琪希幫忙之下走出父親死亡陰影，然而回去後該如何向家人告知保羅死亡消息，以及該如何向希露菲開口說明洛琪希的事，種種難題仍讓魯迪相當煩惱。第 24 話在角色們刻劃上呈現相當出色，諾倫撕心裂肺哭喊、魯迪告知要娶第二個老婆時的猶豫、洛琪希等待結果前的緊張及難受，各種細節展現《無職轉生》強項，當然希露菲展現包容力接受新家人，一番溫暖且貼心話語，伴隨陽光透過窗戶灑在笑臉上，更讓所有觀眾都陷入希露菲超婆魅力之中。

▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）

動畫希露菲孩子出生，魯迪在墓前向保羅告知自己成為父親，平靜語氣中充滿著感謝與體悟代表魯迪又有所成長，且呼應著 24 話【繼承】標題，一陣微風彷彿是保羅在鼓舞著兒子，令觀眾們不禁眼眶泛淚，《無職轉生》第二季也在家人們合照之下劃下句點，隨即官方於動畫最後宣布第三季製作確定。

▲▼無職。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）

關鍵字：無職轉生希露菲洛琪希

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