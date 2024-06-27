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小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

記者楊智仁／綜合報導

日本華納兄弟公司與曾經製作《進擊的巨人》、《間諜家家酒》的 WIT STUDIO 合作推出原創動畫《異世界自殺突擊隊》，提前於今天 6 月 27 日下午 3 點上架，一口氣連續播出前 3 集，提前點燃 7 月夏季新番動畫的戰火。

▼《異世界自殺突擊隊》。（圖／翻攝自Warner Bros. Japan Anime ) ▲▼藝世界。（圖／翻攝自Warner Bros. Japan Anime )

改編自 DC 漫畫旗下最惡名昭彰的邪惡天團「特殊部隊X」，他們更為人熟知的另外一個名字是「自殺突擊隊」，這個隊伍經常是由「天眼局」長官阿曼達華勒為了某些無法曝光在大眾面前的任務而秘密召集特殊部隊，成員幾乎各個都是高譚市中最窮凶極惡的壞蛋：小丑女哈利奎茵、死亡射手、泥面人、 鯊魚王與和平使者等，儘管生平無惡不作且多次與超級英雄們進行過多場殊死鬥，但他們怎樣都想不到這次的任務竟然是進入異世界。

體內裝上 72 小時自動爆炸的定時炸彈後，小丑女哈利奎茵等一行人被送入「異世界」之門，這是個充滿刀劍、魔法、獸人與飛天巨龍的世界，儘管到了這個陌生的地方，「自殺突擊隊」成員們依舊不改高調的本性，很快就被王國的士兵捕獲並送進監獄。為了重獲自由，回到高譚市並解除體內定時炸彈，「自殺突擊隊」成員們答應亞朵菈女王開出的條件，擊敗兵臨城下的邪惡帝國軍藉以重獲自由，這也成為他們活著回高譚市的唯一方法。

體內炸彈在72小時後會自動爆炸、逃走同樣會被炸得粉身碎骨、戰敗或被俘，落入帝國軍手中也是死路一條，「自殺突擊隊」成員們別無選擇，時間一分一秒過去，他們只能卯盡全力投入與帝國軍戰鬥。《異世界自殺突擊隊》由長田繪里導演，長月達平與梅原英司編劇、細田直人負責角色設計，聲優包括「小丑女」哈利奎茵：永瀨安奈、小丑：梅原裕一郎、死亡射手：山口令悟、和平使者：子安武人等。《異世界自殺突擊隊》將是眾多異世界動畫新番中最令人耳目一新又腦洞大開的爽快戰鬥作品，自 6 月 27 日起在各大串流平台開始播放，全長共10話。

關鍵字：異世界自殺突擊隊7月新番

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