《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

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《咒術迴戰》展開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

記者楊智仁／綜合報導

《咒術迴戰》不論動畫、漫畫 2023 年都引發高討論度，儘管中後段劇情受到讀者質疑，但不可否認的是《咒術迴戰》仍是近年人氣最高作品。「《咒術迴戰》芥見下下原畫展」馬上在今年 7 月於日本澀谷開跑，官方日前也公開澀谷站展出「手稿宣傳廣告」，大型滿版草圖畫風引起不少討論。

▼《咒術迴戰》芥見下下原畫展。（圖／翻攝自@jujutsu_ten） ▲▼《咒術迴戰》芥見下下原畫展。（圖／翻攝自@jujutsu_ten） ▲▼《咒術迴戰》芥見下下原畫展。（圖／翻攝自@jujutsu_ten） ▲▼《咒術迴戰》芥見下下原畫展。（圖／翻攝自@jujutsu_ten）

數據分析公司 Parrot Analytics 曾統計《咒術迴戰》是去年需求 ( 計算消費者關注、參與度、渴望和收視率 ) 最高的作品。而這次「《咒術迴戰》芥見下下原畫展」 會在 7 月 6 日 - 8 月 27 日在東京涉谷 Hikarie Hall 展出，本次展區分為四個領域「作品原型 & 草稿、數位作畫、連載原稿總解說、彩色插圖」，現場能看到作者對於故事如何下筆，還有與助手們分工過程，還有留言收錄芥見下下對角色故事註解，以及「漏瑚面紙套、名場面無框畫、五條悟 / 七海建人眼鏡布...」不少創意周邊。

從 6 月 24 日 - 30 日在澀谷站 B1F A0・A1出口道玄坂走道能看到這次「《咒術迴戰》芥見下下原畫展」滿版廣告，以草圖方式呈現呼應這次展覽主題，但畢竟是草稿，要完全看懂其實蠻不容易的，照片 PO 在社群上後也引起許多討論，網友紛紛表示，「這是啥...」、「我只看得懂五條悟」、「好抽象」、「草稿本來就長這樣」，而芥見下下本人則提到，希望讓參加展覽的人體驗「我也能畫漫畫」的感覺。

關鍵字：咒術迴戰

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