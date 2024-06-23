「鬼滅、芙莉蓮、間諜家家酒」16大動漫造景！翻轉動漫祭台中登場

記者楊智仁／綜合報導

台中翻轉動漫祭6月28日至7月15日在中友百貨熱烈登場，木棉花國際這次帶來《葬送的芙莉蓮》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》等8款福袋、檔期新品，更規劃最新《鬼滅之刃 柱訓練篇》、《葬送的芙莉蓮》、《WIND BREAKER 防風少年》，以及超強新番《膽大黨》等16大動漫場景，其中還包括首次造訪台中的《間諜家家酒》最強搭檔安妮亞、彭德巨型氣偶，及《間諜家家酒》糖果屋風格的大扭蛋機，讓粉絲滿載而歸。

▼台中翻轉動漫祭。（圖／木棉花提供）

▼2.5公尺高的安妮亞氣偶。（圖／木棉花提供）

2.5公尺高的安妮亞氣偶，與3公尺高彭德氣偶，這對在故事中一起玩樂冒險、形影不離的《間諜家家酒》最強搭檔，首度攜手來到台中。剛播畢就讓大家回味不已，各式金句齊發的《葬送的芙莉蓮》，芙莉蓮、欣梅爾、海塔、艾冉會在入口處一起迎接大家的到來，場內則由芙莉蓮、費倫、修塔爾克一起踏上生命追尋之旅。眾所期待正在熱播中《鬼滅之刃》柱訓練篇，請出岩柱悲鳴嶼行冥、蛇柱伊黑小芭內、風柱不死川實彌展開決戰前最終訓練。

▼《葬送的芙莉蓮》場景。（圖／木棉花提供）

▼《鬼滅之刃》柱訓練篇場景。（圖／木棉花提供）

今年十月強勢播出，聚集超自然力量與外星人出沒話題大作《膽大黨》，兩大主角小桃與厄卡倫搶先於台中翻轉動漫祭登場；經典中的經典《進擊的巨人》，這次集結訓練兵團104期的畢業生艾連、米卡莎、阿爾敏、柯尼、亞妮、約翰及萊納，為各自堅持的理念獻上史詩級的感動。熱血沸騰拳拳到肉強檔新作《WIND BREAKER 防風少年》櫻遙、梅宮一、蘇枋隼飛，保護城鎮的不良英雄傳說在此揭開序幕；此外，《黑執事 -寄宿學校篇-》、《轉生史萊姆》、《輪迴7次的惡役千金，在前敵國享受隨心所欲的新婚生活》、《香格里拉·開拓異境～糞作獵手挑戰神作～》、《東京復仇者》、《夜櫻家大作戰》、《夜晚的水母不會游泳》，多部作品拍照場景都是首度台中登場。

▼《進擊的巨人》場景。（圖／木棉花提供）

▼《膽大黨》場景。（圖／木棉花提供）

本次2024台中翻轉動漫祭，推出8款精選限定福袋：第三季熱烈播出中《轉生史萊姆》福袋組合包括全新超大零食袋抱枕、討論度與買氣不減《Lycoris Recoil 莉可麗絲》雙主角造型抱枕與新款玻璃水杯，千束與瀧奈陪伴度過假日悠閒時光、《葬送的芙莉蓮》福袋，盛開花朵襯托芙莉蓮與費倫的兩款新品精美大胸章，搭配芙莉蓮的抱枕與壓克力立牌，讓粉絲全方位被千年精靈魔法使魅力包圍。

最強偽裝家庭《間諜家家酒》企鵝形象設計的絨毛面紙套，還原故事中洛伊德的補救縫線，作為安妮亞與彭德感情羈絆的見證；《夏目友人帳》福袋，結合側背包、金屬胸章、吸水杯墊、壓克力鑰匙圈，帶來滿滿的貓咪老師組合；《86-不存在的戰區-》、《刀劍神域》福袋內容物包含抱枕、鑰匙圈、筆袋、浴巾、紙屏風、銀箔書籤組，既實用又具收藏意義；《進擊的巨人》福袋組，黑白里維抱枕、重點角色銀箔書籤收藏組與經典場景明信片組，一次收集史詩情懷。





「好黑喔！好可怕喔！」《葬送的芙莉蓮》造型抱枕，直接把經典場景「被寶箱怪一口吞下的芙莉蓮」收藏回家。《進擊的巨人》T恤回到里維兵長大戰獸之巨人的經典戰鬥，設計為項鍊的里維兵長還可以拆下運用，穿上重溫作品熱血感動。《獵人 HUNTER×HUNTER》推出了尊爵玻璃水杯，金屬獵人協會標誌質感滿滿，跟著小傑與奇犽暢飲清涼。

十月即將播出強檔話題新作《膽大黨》，翻轉動漫祭搶先推出1000片拼圖，與小桃、厄卡倫一起挑戰各種超自然謎團。最萌最可愛利姆路大人化身為《轉生史萊姆》絨毛造型鍊條包。近期動畫中再次與魯迪烏斯相遇的洛琪希老師，《無職轉生 ~到了異世界就拿出真本事~ 》長門簾上守護大家；《86-不存在的戰區-》壓克力立牌組，與蕾娜眾人一起望向遠方，希望不再戰爭的和平未來。這次2024台中翻轉動漫祭，除了上述話題新品之外，現場還有更多元更豐富的熱門周邊，以及吸睛的《間諜家家酒》大扭蛋機，以甜蜜繽紛糖果屋為發想，來和安妮亞與企鵝合影留念。