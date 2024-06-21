《英雄聯盟》新模式彈幕生存「魔獸成群」大解密：把平衡全丟掉

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》將在７月推出全新夏季限定模式「魔獸成群 | 行動：百獸特攻隊」（下簡稱魔獸成群），將以彈幕生存Ｒｏｕｇｅｌｉｋｅ作為主軸，於7月18日（四）起至8月20日（二）結束，遊戲將大改《英雄聯盟玩法》採用WASD移動，同時最多支援4人遊玩，設計團隊也在先前的線上記者會中揭露整個遊戲誕生的過程，同時強調「因為這是個Pve遊戲，所以我們把平衡全丟掉，希望大家能在合作推王中找到樂趣！」

▼《魔獸成群》將以四人合作進行，首波僅有９位英雄可以使用。（圖／Riot提供）



「魔獸成群 | 行動：百獸特攻隊」借鑒於彈幕生存遊戲類型，採用PvE合作玩法，並有新舊百獸特攻隊版《英雄聯盟》英雄登場。遊戲總監Pu Liu說，「我們在今年年初說過正在為《英雄聯盟》玩家設計全新有趣的玩法，真的非常高興能在今夏的百獸特攻隊活動推出『魔獸成群』。」在遊戲初期將僅有「百獸特攻隊」的9位成員可以使用。

根據官方說法，一場遊戲的時間約落在20-25分鐘，當然最終Boss將在15分鐘現身，如果玩家可以迅速擊殺，時間也可以壓在17-18分鐘左右。而至於為什麼要移除右鍵移動，改用「W／A／S／D」的方式，團隊也指出在多次嘗試後，會發現滑鼠點擊很容易誤砍敵人，最終決定將還是採用「W／A／S／D」的移動方式。

針對《魔獸成群》模式的誕生，官方強調想要持續給玩家製造新鮮感，這個案子也是在前幾年就有一些草案，直到最近才被完善後推出，遊戲屬於低合作的生存遊戲，可以選擇當孤狼自己通關，也可以跟三五好友共同戰鬥，當然怪物的數量會依照人數多寡調整。

「百獸特攻隊」活動日期為7月18日週四起至8月20日週二止，全球同步進行。百獸特攻隊活動內容詳情如下：

魔獸成群 | 行動：百獸特攻隊

● 與最多3名好友組隊，挑選百獸特攻隊的精英成員。接著，化身人類最後的希望，合力對抗遠古霸者。

● 此模式將採用WASD操作，玩家將會在全新地圖「終城」四處奔跑、橫掃敵軍、完成任務，並盡可能存活最久的時間。

● 隨著戰況推進，玩家將可解鎖並升級強大武器及新的百獸特攻隊成員，解鎖更多策略選擇，打敗一波又一波的敵軍。

● 玩家也可使用在對戰獲得的金錢購買升級，永久強化自己。購買升級後可獲得永久增益效果，讓隊伍在未來的對戰中取得優勢，玩家便能生存得更久。

此外，新一波的造型當然就是將推出「百獸特攻隊」內容，此外百獸特攻隊週邊商品也將同步推出。

● 戰鬥鴿女 瑟菈紛、遠古霸者 厄薩斯（傳說）

● 尊爵不凡 科技靈貓 悠咪、尊爵不凡 戰鬥獅女 雷歐娜（尊爵不凡）

● 戰鬥蝙蝠女 剎雅、戰鬥熊女 伊羅旖、戰鬥兔女郎 歐羅拉、戰鬥獅女 雷歐娜、戰鬥狼男 犽宿、科技靈貓 悠咪、遠古霸者 貝爾薇斯、遠古霸者 布蕾爾、遠古霸者 雷珂煞

● 戰隊司令 戰鬥兔女郎 好運姐（神話幻彩）

百獸特攻隊週邊商品



● 百獸特攻隊 飛行夾克

● 百獸特攻隊 瑟菈紛 滾邊圓領T恤

● 百獸特攻隊 遠古霸者 厄薩斯 T恤

● 百獸特攻隊 戰鬥兔女郎 帽子

● 百獸特攻隊 瑟菈紛 特大滑鼠墊

● 戰鬥兔女郎 好運姐 模型

● 戰鬥兔女郎 好運姐 特大滑鼠墊

● 戰鬥兔熊 泰貝爾娃娃

百獸特攻隊系列週邊商品將於7月12日起於線上開始販售。

▼歐羅拉第一個造型就是「百獸特攻隊」。



▼戰鬥鴿女設計圖。

