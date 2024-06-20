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《職棒野球魂 2024-2025》發售日確定　大谷翔平二刀流封面公開

記者楊智仁／綜合報導

KONAMI 日前宣布，紀念系列 20 周年系列最新作《職棒野球魂 2024-2025》（以下簡稱野球魂 2024）將於 9 月 19 日正式發售。這是 KONAMI 首款對應 PlayStation 5 和 Steam 的棒球遊戲。

▼《職棒野球魂 2024-2025》。（圖／翻攝自Konami） ▲▼棒球。（圖／翻攝自Konami）

新模式包括 「我的球場園區」（myBALLPARK）和「白球的奇跡」（白球のキセキ），在「我的球場園區」中，玩家將扮演球團的總經理兼董事長，目標是成為日本最好的棒球隊；「白球的奇跡」中，玩家扮演高校棒球總教練，目標是在甲子園（全國高等學校棒球錦標賽）中獲勝。進化後的標準模式「明星選手」和「爭冠大賽」也將登場，此外「我的球場園區」模式，神秘的秘書將登場為選手提供支援。

▲▼棒球。（圖／翻攝自Konami）▲▼棒球。（圖／翻攝自Konami）

展現《職棒野球魂2024》中球場環境真實再現的遊戲影片也已公開，球場內燈光隨天氣而變化、場内迴盪著的聲援歌聲。此外，作為 PlayStation 5 實體版早鳥特典，玩家將獲得「大谷翔平選手 x 職棒野球魂 2024」特殊雙封面。設計使用了比賽中流露出認真表情的打擊（正面）和投球（背面）二刀流大谷選手。

【模式一覽】

對戰 / 爭冠大賽 / 明星選手 / 白球的奇蹟（新） / 我的球場園區（新）

甲子園魂 / 例子賽 / 職棒速報場面重視 / 大獎賽 / 全壘打大賽 / 其他

▲▼棒球。（圖／翻攝自Konami）

【本作中包含的其他新功能】

‧ 「爭冠大賽」中可遊玩年數不受限制 ( 之前限制 30 年 )，並增加球隊編輯功能。

‧ 新功能「AI生成音訊」實現現場解說。玩家創造球隊名稱和球員名也能順利讀出。

‧ 「明星選手」中目標是成為職業棒球明星，能使用人體編輯功能微調臉和形狀。

▲▼棒球。（圖／翻攝自Konami）

關鍵字：職棒野球魂大谷翔平

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