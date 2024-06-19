《葬送的芙莉蓮》欣梅爾西裝模型超紳士　芙莉蓮穿禮服一同共舞

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫旅程自 2023 年秋天展開引發熱潮，半年旅程大家跟著千年魔法使一起了解生命意義，作品的高人氣也帶動各種活動、聯名周邊持續推出。先前日本 SEGA PRIZE 景品就宣布推出「芙莉蓮、欣梅爾」兩款模型，兩人穿上宴會服裝，美麗且帥氣的樣子成為粉絲們的矚目焦點。

▼「Luminasta 欣梅爾、芙莉蓮～佛利希禮服～」。（圖／翻攝自@seganewsnavi推特）

過去 SEGA PRIZE 就曾推出美麗的「費倫」禮服版本景品，這次繼續帶來「Luminasta 欣梅爾～佛利希禮服～」以及「Luminasta 芙莉蓮～佛利希禮服～」，首先看到勇者款式，欣梅爾清澈藍色頭髮露出熟悉微笑，身穿西裝燕尾服伸出手邀請芙莉蓮跳舞，帥氣身影還有造型更像極近期火紅的〈晚安大小姐〉，彷彿讓人聽到「呀咧呀咧」聲音。

緊接著則是芙莉蓮款式，動畫中在「佛利希」參與舞會芙莉蓮就是以這個造型坐在旁邊吃蛋糕，只見千年精靈綁上高馬尾，身穿潔淨白色禮服氣質滿滿，伸出手似乎在等待勇者牽著她一起共舞。兩款景品預計今年 11 月發售，把兩者湊齊即可重現「芙莉蓮、欣梅爾」夢想中的美麗場景。