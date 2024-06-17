炎上商法奏效？《活俠傳》衝討論第一　新人玩家：系統調整就好玩

記者蘇晟彥／綜合報導

號稱最醜武俠遊戲《活俠傳》在14日上線後，因為遊戲難度、不能S／L（存檔／讀檔）造成玩家負評，而團隊也為了能更專心處理遊戲BUG，關閉所有粉專留言功能。對此，在近日「活俠傳」三個字霸佔整個論壇、PTT討論聲量，不少人認為「炎上商法」真的有效，讓許多玩家看到後因為價格便宜試玩，再加上緊急修復遊戲內容，反而吸引更多玩家加入，成為2024年台灣獨立作品奇蹟。

▼《活俠傳》討論度暴表。（圖／翻攝自Steam）



《活俠傳》在Demo版本中以超級豐富文本、有趣的主角設定吸引不少玩家期待，遊戲上線後也立刻引起玩家搶玩，不少人在第一時間都跟著趙活進入遊戲的世界闖蕩。但怎料官方為了不讓大家「突破天命」，將SL的機制拔掉，再加上數值調整不平衡，不少玩家光是前期小兵都打不由，又或著必須頂著重複讀同樣劇情的枯燥嘗試骰骰子過關，上線首日就引起玩家負評，甚至引起對岸玩家不斷喊著要退款，讓原始鳥熊工作室在第二天就緊急發出公告，承諾會將相關遊戲內容修復。

但由於負評如潮，在知名論壇、PTT上都是鋪天蓋地在討論，甚至成為討論度榜首，在國產的武俠獨立遊戲中非常少見，儘管大多是負面討論，但仍吸引不少玩家關注這款遊戲，不少玩家就贊同「炎上商法」真的有用，在上市初期先用負面聲浪製造討論度，接著緊急修復就可以快速留住新玩家，再加上《活俠傳》的體質其實不錯，只要修改一些沒有人性的設定就會變的很好玩；但也有部分玩家認為，工作室應該是迫於壓力才會調整遊戲，要不然原本的設定才是他們想像中的「平凡大俠人生」。