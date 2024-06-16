Niconico動畫遭網攻一個月才會好　臨時網站播07年經典成同學會

記者楊智仁／綜合報導

角川集團（KADOKAWA）旗下有出版社、動畫IP、網路媒體等多項事業，沒想到 6 月初卻遭到外部人士攻擊導致網站當機，包含相當知名的 Niconico 平台也受到影響。日前 Niconico 發布詳細調查報告，表示公司遭加密勒索、需花費一個月以上時間才能修復。

Niconico 動畫（ニコニコ動画 ) 最早自 2006 年推出，是日本相當知名影音分享網站，彈幕評論功能是其最大特色。不過 6 月初角川集團網域伺服器受到大規模攻擊，導致官方網站、角川旗下電子商城 ebten、Niconico 影音平台、Niconico 直播無法正常運作，適逢假日無法使用 Niconico 讓不少動漫迷感到可惜，推特趨勢甚至出現「#加油 niconico 營運（#がんばれニコニコ運営）」，許多網友繪製二創圖幫營運團隊加油打氣。

根據官方公告指出，目前網路攻擊仍在持續，甚至試圖大規模擴散病毒，因此角川決定把伺服器電源線、網路線物理方式直接拔除封鎖攻擊管道，但也因為這樣集團資料中心伺服器目前無法使用，所幸個資與信用卡等情報並未外洩，之後預計補償兩個月高級會員和頻道會員費用。

不過 Niconico 網站修復需要一個多月以上時間，因此停止服務期間官方打造影片社群網站「Niconico 動畫（Re:仮）」，讓日本國內使用者可觀看 2007 年熱門影片。值得一提的是，2007 年正好是 Niconico 黃金時期，許多日本網友紛紛去觀看這些 17 年前流行的趣味影音，像是《涼宮春日的憂鬱》片尾舞蹈、藍藍路等等，因此也被笑稱「令和最大規模的網路老人會」。