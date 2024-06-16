任何圖片加「青山剛昌」秒變《柯南》電影　網笑：馬上爆炸

記者楊智仁／綜合報導

由青山剛昌老師所繪《名偵探柯南》可謂是家喻戶曉的作品，漫畫連載至今迎來 30 周年，劇場版也是每一年都在刷新紀錄，各種爆炸動作場景令人印象深刻。近期日本推特更掀起一股《柯南》熱潮，只要在任何圖片加上「原作 青山剛昌」的字幕，感覺就會變成下一個要爆炸的場所。

《名偵探柯南》劇場版每年都會吸引許多觀眾們進戲院觀看，以最新的 M27「100 萬美元的五稜星」為例，票房早早衝破 140 億並吸引破千萬人進場。而說到《柯南》劇場版，每年開頭一定會有建築物爆炸似乎已經成為慣例，隨著熟悉的 BGM 響起，接下來就會跑出「原作 青山剛昌」字幕以及「我是高中生偵探 工藤新一」萬年開場白，近期日本推特上就出現了不少改編熱潮。

任何知名景點、建築只要加上「原作 青山剛昌」瞬間就變成《柯南》劇場版，近期推特不少人就在足球場、雪山、倫敦、東京奧運、長野諏訪湖...等各個地方圖片加上字幕，該地似乎馬上要成為下一個爆炸場所，或下一個命案現場。網友們也紛紛笑喊，「可以猜炸彈裝在哪了」、「建築物高機率是園子家建的」、「再配上元太說『好壯觀』差不多可以準備跑了。」