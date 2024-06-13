快訊／超人氣動畫《迷宮飯》官方宣布製作第二季　粉絲嗨爆

記者鄒鎮宇／綜合報導

由漫畫家九井諒子生涯代表作改編的《迷宮飯》（ダンジョン飯）因受到Netflix獨佔影響下，大眾討論度一直火熱不起來，但隨著動畫集數越來越多，憑藉優良製作風格加上各種幽默、輕鬆劇情，仍獲得粉絲好評。沒想到，官方突然宣布確定製作第二季，讓粉絲嗨翻。

《迷宮飯》官方13日晚間無預警發文，宣布確定要製作《迷宮飯》第二季，並引用動畫內的台詞「『迷宮飯』不是吃，就是被吃。迷宮裡沒有上下之分，只有進食才是生存之道，迷宮飯啊~迷宮飯」。

該文PO出後立刻累積252萬次觀看、6.6萬人按讚及3.8萬人轉發留言，「感謝有第二季」、「很高興第二季確定了，我好期待」、「我會吃好一日三餐，睡個好覺，等待播出」、「最好的作品被製作成動畫是理所當然的」、「我能真切地感受到《迷宮飯》動畫的工作人員是真心尊重原作，用心製作動畫的，所以我只能說謝謝你們決定製作第二季。我除了感恩什麼都沒有。請大家保重身體，安全完成《迷宮飯》這件作品」。