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深入劇情！敘事動作冒險《無名九使 覺醒》將在今年秋天登場

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，由 Reflector Entertainment 開發的全新敘事動作冒險遊戲《無名九使 覺醒》，即將在今年秋天登場 PlayStation®5／PlayStation®4／Xbox Series X|S／Xbox One／STEAM® 平台。同步公開最新宣傳影片。

本作為一款第三人稱敘事動作冒險遊戲，描述一位致知者少女哈魯娜的故事。在哈魯娜身處世界外，有另一個神秘次元「疊合界」，而哈魯娜天生就擁有前往「疊合界」冒險的能力，在她尋求強大隱藏知識旅程中，她將會學習該如何控制這個讓她能夠引導並施展疊合界力量的獨特連結。然而哈魯娜特殊力量很快就讓她無可避免地成為「躍升者」的目標，「躍升者」是一個祕密組織「閏年祕社」的分支，試圖利用疊合界改變人類歷史的走向。

▲▼無名九使 覺醒。（圖／萬代提供）▲▼無名九使 覺醒。（圖／萬代提供）

最新宣傳影片中，玩家可以了解更多驅使哈魯娜完成任務的動機，並看到幾位她在旅途中會遇見的朋友及敵人：哈魯娜仰賴著她摯愛的導師蕾卡，並從小就透過蕾卡的指導，學習掌握疊合界有關獨特能力，了解傳說中掌管人類智慧「無名九使」的故事。然而很不幸的，這些訓練卻在文森．利特決定奪去蕾卡生命的那一瞬間突然停下，文森．利特的行動使哈魯娜付出太多代價，因此她決定踏上阻止文森的旅程。

▲▼無名九使 覺醒。（圖／萬代提供）▲▼無名九使 覺醒。（圖／萬代提供）

關鍵字：無名九使 覺醒

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