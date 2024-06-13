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《英雄傳說 界之軌跡-告別塞姆利亞-》日、中文版9／26同步上市

記者蘇晟彥／綜合報導

雲豹娛樂 13 日宣布，由NIHON FALCOM CORPORATION開發的超人氣劇情RPG「軌跡」系列最新作，同時也是系列二十週年紀念作品的『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』之亞洲在地化版本將和日文版同步於9月26日（四）上市，讓不少粉絲興奮直喊，「能同步真的太棒啦！」

▲▼ 英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞- 雲豹娛樂提供。

「軌跡」系列的亞洲在地化版本自從『英雄傳說 閃之軌跡』於2014年6月24日（二）在PlayStation®3／PlayStation®Vita上推出後，亦將於今年6月24日（一）迎來十週年。

塞姆利亞大陸的故事即將迎來劇烈變化，敬請期待系列二十週年紀念作品『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』！
PlayStation®5／PlayStation®4 遊戲

『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』 官方網站

■關於『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-限定版』
 『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-限定版』採用『界之軌跡』設計的特殊專用外盒，隨附多種只有購買此
版本才能獲得的豪華特典。

①PS5／PS4『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』實體版
 ②『英雄傳說 界之軌跡』遊戲原聲帶 mini
自『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』作品中的樂曲精選出令人印象深刻之曲目的限定版特別遊戲原聲
帶。

2.「KISEKI 20th」金屬收藏卡 2004-2024
 以「軌跡」系列 20 週年紀念視覺圖作為卡面設計的金屬收藏卡！
本作限定版將內附此一極具收藏價值的紀念性特典。
④「KISEKI 20th Anniversary」紀念胸章（隨附編號卡）
 以「軌跡」系列 20 週年紀念 logo 為藍本設計的限定版專屬紀念胸章。
⑤DLC「塞姆利亞背景音樂精選集」
 囊括『空之軌跡』至『黎之軌跡』中歷代「軌跡」系列作品背景音樂的特別精選集。
可供玩家在遊戲中特定部分自由切換背景音樂進行遊玩。

▲▼ 英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞- 雲豹娛樂提供。

■首批購買特典／預購特典
‧DLC 服裝「劍聖黎恩‧舒華澤專用教官服」
可將『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』 的登
場角色《劍聖》黎恩‧舒華澤的服裝變更為「托爾茲
軍官學院‧第Ⅱ分校」教官服的專用 DLC 下載碼。
※此為購買「實體一般版」、「限定版」的首批產品
或預購「數位一般版」的共通特典。
※插圖取自『英雄傳說 創之軌跡』。

■『英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞-』簡介
 「120X 年，一切將會結束。」
對於塞姆利亞大陸的末日，
導力革命之父 C‧愛普斯泰恩博士曾如此預言──
眼看著預言中的關鍵日期已日益逼近，
建於崑崙之地的巨大基地
正準備發射一枚導力火箭升空。

「人類是否能抵達大氣層外？」
「大陸的盡頭究竟有什麼？」
「人類是否能知曉『世界』的真相？」

當全世界都在關注這樁前所未有之偉業的同時，
在堪稱科技奇異點的奧雷德自治州某處，
以一位靠著擔任「地下萬事屋」維生的青年為首，
各方勢力正逐漸向該處集結──

究竟，那道朝向遙遠天際飛去的軌跡
能否替塞姆利亞開闢新的未來？
又或者是──
※本文使用的為開發中的日文版遊戲畫面。

▲▼ 英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞- 雲豹娛樂提供。

▲▼ 英雄傳說 界之軌跡 -告別塞姆利亞- 雲豹娛樂提供。

售價
【實體一般版】HK$ 468 / NT$ 1,990
【限定版】HK$ 608 / NT$ 2,590
【數位一般版】HK$ 468 / NT$ 1,990
【實體一般版】KRW 82,800
【限定版】KRW 107,600
【數位一般版】KRW 82,800

關鍵字：界之軌跡軌跡

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