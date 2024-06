《艾爾登法環 黃金樹幽影》60%玩家買了也不能玩　官方提醒趕進度

記者楊智仁/綜合報導

《艾爾登法環》是近幾年知名度相當高的高難度動作遊戲,玩家主要活動舞台位於交界地,與各式人物相遇、戰鬥,最終目標成為艾爾登之王。其首個大型 DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》(Shadow of the Erdtree)馬上要在 6 月 21 日登場,然而根據資料,目前有高達 61% 玩家還無法達到遊玩 DLC 的條件。

《艾爾登法環》是 FromSoftware 在 2022 年 2 月推出的魂系動作遊戲,遊戲主打多元化玩法,玩家透過各種方式來擊倒敵人,龐大褪色者人數和遊戲探索內容規模非一般遊戲可以趕上的規模,也成為最知名的魂系作品。《艾爾登法環》DLC「黃金樹幽影」馬上要在本月正式亮相,宮崎英高受訪透露曾提到,這會是自家作品發行以來,推出最大規模的 DLC 擴充內容,讓不少粉絲引頸期盼挖掘更深入的故事。

然而要遊玩《艾爾登法環 黃金樹幽影》先決條件是要擊敗「鮮血君王 - 蒙格」和「碎星將軍 - 拉塔恩」兩大 BOSS,由於蒙格難度較高加上地區探索問題,有許多玩家尚未攻略,美國網友先前就點出 Steam 上僅 38.7% 玩家取得「碎片君王」成就,這代表約 61% 的 Steam 玩家無法遊玩 DLC,美國萬代官方也轉推此貼文並寫到「您有不到 2 周時間準備」,家用主機版狀況則表現相對較好,約 50% 左右褪色者擊敗蒙格。有趣的是先前 Reddit 玩家還自發把 6 月 20 日訂為「蒙格斬殺日」,上市前一天準備為前往「幽影之地」鋪路。

