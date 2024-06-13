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劇場版《排球少年》中配版將上映　盼衝破2.5億票房寫電影新紀錄

記者楊智仁／綜合報導

全台票房總成績超過 2 億 4 千萬動畫電影劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》，為回應許多國小家長與學校老師包場需求，電影公司決定推出中文配音劇場版，同時廣受歡迎特典「音駒番外編!!33.5再來一次!」同樣推出繁體中文版，為習慣收看中文《排球少年!!》觀眾們提供一個觀影好選擇。粉絲們在看到中文專業配音老師的版本之後，也能有耳目一新的臨場感受。

▲▼排球少年。（圖／Medialink TW 提供）▲▼排球少年。（圖／Medialink TW 提供）

為慶祝中文配音劇場版《排球少年!!垃圾場的決戰》上映，中文翻譯版本特典「音駒番外編!!33.5再來一次」將自 6 月 14 日起開放兌換，無論是觀賞中文版還是日文版觀眾購買一張電影票皆可兌換一本，每位觀眾兌換以 8 本為上限，數量有限送完為止。片商樂觀地寄望在這波中文配音版本與特典助攻下，票房能夠超越排行第四名的《你的名字》( 2 億 5025 萬 ) 與第三名的《鈴芽之旅》( 2 億 5270 萬 ) 成為台灣影史日本電影票房第三名。

▲▼排球少年。（圖／Medialink TW 提供）▲▼排球少年。（圖／Medialink TW 提供）

《排球少年!!垃圾場的決戰》中文版配音老師名單如下：

【主要角色】

李明幸-日向翔陽

鍾少庭-影山飛雄

喬資淯-孤爪研磨

林谷珍-黑尾鐵朗

張敦喻-月島螢

【配角】

鈕凱暘

賴緯

曾莉婷

楊慧玉

翁瑞陽

梁興昌 ( 特別客串 )

江志倫 ( 特別客串 )

關鍵字：排球少年

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