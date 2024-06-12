首款開放世界飆速遊戲《極速快感：集結》預登開跑

記者蘇晟彥／綜合報導

全新開放世界競速手遊《極速快感：集結》於 12日開放 Google Play 、 App Store 雙平台預註冊及官方事前預約活動。玩家們可在遊戲中體驗極致的飆速快感，並在開放世界中隨時於各種地點進行探索和比賽，在廣闊的 100,000,000 平方公尺地圖中並肩暢馳。

▼首款開放世界競速手遊《極速快感：集結》開放預登。（圖／Garena）



再現經典警匪玩法 激情追逐鬥智又鬥力

《極速快感：集結》不僅讓玩家們體驗街頭警匪追逐的經典模式，更在「熱力追蹤」模式中引入了雙陣營非對稱 40 人競技玩法，在城市中展開刺激的飛車大戰！同時，開放世界競速手遊《極速快感：集結》預約活動也於今日開跑，玩家完成預約即可獲得 288 熱灣幣、煥心預約專屬時裝、以及大獎 Porsche 718 Boxster GTS 專屬改裝。

世界就是你的畫布 自由探索不限速

《極速快感：集結》融合了最新街頭藝術與大量嘻哈潮流元素，讓所有車迷們在遊戲中不僅能享受飆速快感，還能大飽耳福。此外，玩家也可以在遊戲中體驗正版授權的知名車款，包括 Lamborghini、Porsche、Ferrari 和 Audi 等多款超級跑車；玩家可以透過自定義功能裝飾愛車，為自己的愛車打造獨樹一幟的風格。