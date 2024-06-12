《水星的魔女》一番賞狂發糖！蘇米CP牽手深情對望超甜蜜

記者楊智仁／綜合報導

還記得 2022、2023 年高人氣動畫《機動戰士鋼彈 水星的魔女》，憑著突破性題材與翻轉劇情吸引粉絲，其中兩位女主角蘇萊塔、米奧琳涅兩人的感情線也是動畫最大魅力之一。先前日本 BANDAI SPIRITS 就推出全新一番賞「水星的魔女 vol.3－獻予你滿溢的祝福－」，為粉絲帶來滿滿蘇米 CP 的甜蜜場景。

▼「水星的魔女 vol.3－獻予你滿溢的祝福－」。（圖／翻攝自一番くじ）

「鋼彈」系列時隔 7 年推出電視動畫《水星的魔女》播出後吸引熱潮，少女百合、校園戰鬥、地球宇宙間紛爭，動畫不論周邊、BD 都繳出好成績，社群表現更不用說《水星的魔女》曾登上過日本 Google 熱搜第一，2023 年趨勢獎項#XTrendAward 全類別第三名。而這次 BANDAI SPIRITS 熱門系列「一番くじ」就圍繞著兩位女主角蘇萊塔、米奧琳涅推出全新一番賞。

「一番賞 水星的魔女 vol.3－獻予你滿溢的祝福－」搶先公開部分獎項，A 賞為「蘇萊塔 & 米奧琳涅」角色模型，兩者全高約 9 公分，蘇米露出大大笑容緊握雙手還原動畫最終回的感人主視覺，D 賞為兩位女主角可愛的大頭娃娃，最後賞則是蘇萊塔和米米深情對望模型，各種造型都相當甜蜜可以說是發糖發到滿，該一番賞預計 2024 年 10 月下旬發售。