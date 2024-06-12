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丁特遭鄰居抗議噪音提解決方案：願溢價200萬買他們房子

記者楊智仁／綜合報導

人氣實況主丁特過去就曾經因為直播聲量問題遭到鄰居投訴，近期實況時更是傳來激烈撞門聲讓丁特直接報警，隨後雙方針對噪音問題進行溝通。昨日 ( 6/11 ) 晚間直播中，丁特再度提到這個話題並表示「可以溢價 200 萬跟鄰居買房子」。

▼丁特說明溝通後續。（圖／翻攝自Dinter） ▲▼ 丁特 。（圖／翻攝自Dinter）

實況主丁特直播期間激動時會有爆炸式音量，因此不時出現鄰居抗議噪音問題，而丁特也表示已經花了 75 萬元在家中裝了隔音門、隔音地板等設備、盡量避免 12 點過後直播，不過 6 月 10 日鄰居仍用力敲門向丁特反映太吵，雙方就這樣於直播中表達各自看法，甚至衝上 YouTube 直播發燒榜，經過溝通後丁特提到可以幫鄰居出一半裝修隔音設備，而鄰居也了解丁特並非故意吵人，但因為小孩子 9 點就會睡覺希望能降低音量。

6 月 11 日晚間直播中，丁特再度提到與鄰居溝通的後續 ( 約 1:12:25 )，「我覺得雙方還是沒交集，鄰居覺得無論怎麼樣都會吵，所以希望我晚上不要直播，或是要直播就安靜，但是這做不到，因為這是我的工作沒辦法改變，提議要搬進自家小房間直播也被拒絕，所以我跟鄰居開口『可以溢價 200 萬跟他們買房子』，再免費給他們住半年讓鄰居慢慢找房子，我覺得這是我唯一能做的，如果不接受就沒辦法，就只能互相折磨，不然就是拿錄音檔去告我。」

關鍵字：丁特

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