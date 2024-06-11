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直播遭鄰居狂撞門1hr氣到報警　百萬隔音無用丁特無奈：請尊重我工作

記者蘇晟彥／綜合報導

人氣實況主丁特2020年搬進林口後，由於在直播期間時常會有爆炸式音量，因此曾花費超過近百萬加裝隔音設備，但仍不時受到鄰居投訴。對此，10日深夜他在直播時卻發現「劇烈撞門聲」，讓他直接直播報警，瞬間衝上YouTube直播發燒榜，雙方最後雖然和平收場，但針對丁特言論，不少網友也認為「不用講話那麼衝，音量忽大忽小真的很崩潰」。

▼丁特直播到一半遭鄰居狂撞門一小時。

▲▼ 丁特

▼約在2:43:00開始出現撞門聲，雙方理論約在3:32:00。

丁特在昨晚深夜開台，在直播約2個多小時後，突然聽見劇烈敲門聲，聲音之大連正在觀看直播的觀眾都有聽到，讓丁特不堪其擾，直接報警。對此，在約莫一小時後，丁特開門回應，住戶解釋因為敲門都沒聽到應門，所以加重力道，但丁特認為這種聲量根本已經是「撞門」。

對此在溝通的前面，雙方都各持己見，丁特認為家中已經斥資裝隔音設備，且這是自己工作，不可能不直播，對於鄰居「撞門」、多次溝通幾乎都沒有結果，但鄰居則反駁，認為不需要在半夜工作，應該要敦親睦鄰，這樣的音量真的無法忍受，讓丁特氣到直說，「如果真的覺得是故意在吵直接檢舉，他付得起」

但雙方溝通到後面語氣都平緩，鄰居強調只是想要理性溝通這個困擾他們很久的問題，丁特也認同並允諾後續會控制音量，也替這次事件道歉，但最後也強調，希望鄰居能尊重這是他的工作，若有需要，可以幫鄰居出一半裝修隔音設備，減少彼此不愉快的相處。

其實這不是第一次丁特因為直播聲量問題遭到鄰居投訴，近幾年來陸陸續續都有相關事件發生，但每次雙方都針對此事意見不定，最後協商下都無果。對此，根據噪音管制法規定，超過10點後到隔天早上6點，只要超過50dB（分貝）就算噪音，因此網友認為若鄰居真的無法忍受，直接蒐證檢舉就好，這樣撞門會增加雙方誤會與不滿。

▼丁特前年就曾因為聲音過大遭到鄰居瘋狂報警。 

關鍵字：鄰居問題丁特直播報警音量問題社群網紅

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