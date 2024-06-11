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經營遊戲《銀河酒店》發表　吉卜力美術風建移動的旅遊城堡

記者楊智仁／綜合報導

《銀河酒店》（Hotel Galactic）是由波蘭遊戲公司 Ancient Forge 所開發新作，先前的 PC Gaming Show 2024 中發表最新消息。根據官方描述，該作品是一款經營管理遊戲、靈感來自吉卜力工作室，探索世界過程中玩家可以建造夢想中的旅遊勝地。

▼《銀河酒店》（Hotel Galactic）。（圖／翻攝自Steam） ▲▼銀河酒店。（圖／翻攝自Steam）▲▼銀河酒店。（圖／翻攝自Steam）

說起 Ancient Forge 最知名的遊戲應該是《隔壁的房客》（The Tenants），2021 年於 Steam 推出獲得極度好評。而這次《銀河酒店》集結過去經驗，遊戲中玩家要把破舊且漂流在星際中的酒店改造成繁榮旅遊勝地。設計和定制酒店方面，需展現創意使用模組化建築機制，打造獨一無二的夢幻建築；雇用外星夥伴發覺特殊能力、翻新房間根據客人品味搭配家具，從房間布局到最微小裝飾品選擇，所有元素都要考慮周全，才能打造銀河系中最美麗的度假勝地。

▲▼銀河酒店。（圖／翻攝自Steam）▲▼銀河酒店。（圖／翻攝自Steam）▲▼銀河酒店。（圖／翻攝自Steam）

《銀河酒店》發售日期尚未宣布，不過相關預告片已經釋出，官方表示遊戲受到吉卜力工作室迷人世界的啟發，「要在一款能吸引玩家的遊戲中捕捉宮崎駿動畫精髓，我們花了兩年時間進行專注前期製作，確保設計和所有組成部分能夠很好地融合，創造出美麗、懷舊的世界...。我們的目標是為了那些『喜歡觀看模擬角色陷入各種奇幻情境』的玩家們創造一個溫馨且吸引人的體驗。」

關鍵字：銀河酒店吉卜力

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