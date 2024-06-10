《葬送的芙莉蓮》勇者欣梅爾黏土人！溫柔笑臉附戒指再現經典

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》今年可說是社群上的熱議焦點，不僅追求生命意義的旅程觸動人心，「中捷長髮哥」那句「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」更是從台灣紅到日本。如今 GOODSMILE COMPANY 也推出了「勇者 欣梅爾」黏土人。

▼「勇者 欣梅爾」黏土人。（圖／翻攝自GOODSMILE COMPANY）

《葬送的芙莉蓮》劇情講述勇者一行人打倒魔王後所發生的故事，但「勇者 欣梅爾」時常出現在回憶內，過去的點點滴滴、一句句充滿感情與哲理的話語，總能溫暖芙莉蓮和觀眾們的心，也讓千年精靈更加了解人類。不僅如此，先前台中捷運隨機砍人事件英勇與犯嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯，接受表揚時說出「如果是勇者欣梅爾的話一定會這麼做的」，不論台灣日本社群都引起巨大迴響。

這次日本 GOODSMILE COMPANY 所推出的「勇者 欣梅爾」黏土人全高 10 公分已經開放預購，二頭身可愛還原作品中勇者造型。不僅如此，此系列還有多款表情可以更換，包含「招牌臉、柔美臉、閉眼臉」，配件附「劍、蒼月草花冠」，GSC 官網預購會附贈勇者送給芙莉蓮的「鏡蓮華戒指 & 專用手掌」，搭配同款系列的芙莉蓮可以再現兩人甜蜜唯美的場景。