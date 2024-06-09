T1再被DDoS攻擊無限期暫停直播...只盼能在公平環境中訓練

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK 聯賽自春季開始就不斷受到 DDoS 攻擊 ( 阻斷服務攻擊 )，對人氣戰隊 T1 的影響更是嚴重。隨著夏季賽即將展開，日前 T1 直播再度受到 DDoS 波及，這也讓 T1 發出聲明將無限期暫停直播，並呼籲 Riot 能正視這個問題。

▼T1 仍受到 DDoS 影響。（圖／翻攝自@T1LoL推特）

LCK 比賽 2 月底受到 DDoS 一度改為錄播，對 T1 選手攻擊更是嚴重，只要開始單排就出現 Ping 值標高、網路不穩情況，由於 DDOS 影響讓隊伍無法正常打積分和團練，就算私下玩仍持續遭到騷擾，雖然 Riot 後續在 T1 總部設置保護措施嘗試解決問題，不過日前直播 DDoS 卻開始攻擊「與選手同隊的玩家」，導致 T1 成員們還是無法正常進行遊戲。

T1 昨日 ( 6/8 ) 發出聲明，「由於持續不斷的 DDoS 攻擊選手直播將無限期中斷，這樣的攻擊已經持續接近半年，我們希望 Riot Korea、Riot Games 提出長期解決方案讓隊伍能正常訓練，很遺憾至今仍未實現。很感謝選手、教練團沒有公開表明這些破壞帶來的傷害，不過單排對職業選手保持狀態、適應版本相當重要，MSI 期間我們和 Riot Korea 在總部實施保護措施，不過現在問題轉移，開始針對『與選手同隊的玩家』，因此我們不得不暫停直播，這也給戰隊帶來很大的經濟損失。」

T1 接著呼籲 Riot 希望能履行職責解決問題，不過也強調這並不是希望粉絲反對 Riot，只是表明目前 T1 的現況。最後公告內提到，「我們唯一的願望是讓 Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria 在今年剩下的時間裡能在公平的環境中訓練。」