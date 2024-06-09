ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

T1再被DDoS攻擊無限期暫停直播...只盼能在公平環境中訓練

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK 聯賽自春季開始就不斷受到 DDoS 攻擊 ( 阻斷服務攻擊 )，對人氣戰隊 T1 的影響更是嚴重。隨著夏季賽即將展開，日前 T1 直播再度受到 DDoS 波及，這也讓 T1 發出聲明將無限期暫停直播，並呼籲 Riot 能正視這個問題。

▼T1 仍受到 DDoS 影響。（圖／翻攝自@T1LoL推特）▲▼T1 仍受到 DDoS 影響。（圖／翻攝自@T1LoL推特）

LCK 比賽 2 月底受到 DDoS 一度改為錄播，對 T1 選手攻擊更是嚴重，只要開始單排就出現 Ping 值標高、網路不穩情況，由於 DDOS 影響讓隊伍無法正常打積分和團練，就算私下玩仍持續遭到騷擾，雖然 Riot 後續在 T1 總部設置保護措施嘗試解決問題，不過日前直播 DDoS 卻開始攻擊「與選手同隊的玩家」，導致 T1 成員們還是無法正常進行遊戲。

T1 昨日 ( 6/8 ) 發出聲明，「由於持續不斷的 DDoS 攻擊選手直播將無限期中斷，這樣的攻擊已經持續接近半年，我們希望 Riot Korea、Riot Games 提出長期解決方案讓隊伍能正常訓練，很遺憾至今仍未實現。很感謝選手、教練團沒有公開表明這些破壞帶來的傷害，不過單排對職業選手保持狀態、適應版本相當重要，MSI 期間我們和 Riot Korea 在總部實施保護措施，不過現在問題轉移，開始針對『與選手同隊的玩家』，因此我們不得不暫停直播，這也給戰隊帶來很大的經濟損失。」

T1 接著呼籲 Riot 希望能履行職責解決問題，不過也強調這並不是希望粉絲反對 Riot，只是表明目前 T1 的現況。最後公告內提到，「我們唯一的願望是讓 Zeus、Oner、Faker、Gumayusi、Keria 在今年剩下的時間裡能在公平的環境中訓練。」

關鍵字：T1Faker英雄聯盟Riot

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366