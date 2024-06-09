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《七龍珠 電光炸裂！ZERO》發售日確定！施展龜派氣功、舞空術戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠Z Sparking!》系列是始於 2005 年所發售《七龍珠》改編動作格鬥遊戲，睽違多年最新作《七龍珠 電光炸裂！ZERO》（DRAGON BALL: Sparking! ZERO）於夏日遊戲節 2024 開幕直播中也確定本作會於今年 10 月 10 日正式推出。

▼《七龍珠 電光炸裂！ZERO》。（圖／翻攝自Bandai Namco Entertainment） ▲▼七龍珠。（圖／翻攝自Bandai Namco Entertainment）

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》（PS5 / Xbox Series X|S / Steam）本次帶來全新進化，主打 3D 對戰動作遊戲，玩家可以施展龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特技能盡情戰鬥，發揮每個角色個性鮮明能力及特色，變身為超級賽亞人，或是把氣保留至最後一刻再放出強力必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家盡情享受宛如《七龍珠》一般戲劇化戰鬥。不僅如此，把敵人擊飛後展開追擊、判斷時機加以反擊等，保持《七龍珠Z 電光炸裂！》系列傳統戰鬥系統，並加入新動作全面進化。

▲▼七龍珠。（圖／翻攝自Bandai Namco Entertainment）

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》目前已開放遊戲預約，同時贈送六名角色的搶先解鎖使用權作為預約特典，先前的「合體戰士」預告也曾為大家展示融合型態「超藍悟吉達、超藍貝吉特」的帥氣戰鬥場面。《七龍珠 電光炸裂！ZERO》PS5／Xbox Series X|S 版預計在 10 月 10 日、Steam 版於 10 月 11 日正式發售。

關鍵字：七龍珠七龍珠 電光炸裂！ZERO

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