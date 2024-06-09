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《Re:從零開始的異世界生活》第三季首集90分鐘　最大規模戰鬥爆發

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》是異世界題材中相當熱門作品，不論是銀髮美少女「愛蜜莉雅」還是超婆女僕「雷姆、拉姆」都有大批教徒擁護。如今官方確定《Re:0》第三季確定 10 月開播，同時首集將有 90 分鐘並在日本戲院特別上映。

▼《Re:從零開始的異世界生活》第三季。（圖／@Rezero_official推特） ▲《Re:從零開始的異世界生活》

《Re:從零開始的異世界生活》以死亡回歸為主軸，主角「菜月昴」因不知何時到來的死亡感到怕，每次痛苦死法導致崩潰，抽絲剝繭解決問題得到成長，讓劇情不斷引人入勝。不僅如此，完整角色刻劃、文戲描寫更讓《Re:0》成為近年異世界題材最具代表性作品，天真可愛「愛蜜莉雅」、溫柔體貼「雷姆」都有屬於自己教派。動畫前兩季分別於 2016、2020 年播出後均成為該季霸權。

《Re:從零開始的異世界生活》第三季主要描述，「聖域」事件經過一年，愛蜜莉雅陣營面對王選持續努力著。某天王選候補「安娜塔西亞」寄來一封信，邀請愛蜜莉雅前往水門都市「普利斯提拉」，沒想到等待著菜月昴的竟是「魔女教」充滿惡意、前所未有的巨大危機。第三季即將引爆故事內最大規模戰鬥，官方也宣布第三季首集「劇場型惡意」將於 8 月 30 日在日本全國影院展開兩周的預映。

關鍵字：Re：從零開始的異世界生活

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