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Devolver直面會情報總整理！《進擊羔羊》雙人合作颯爽登場

記者蘇晟彥／綜合報導

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 8日早上舉辦 Devolver Direct ，公布將在未來帶來新作品橫向捲軸遊戲《支配者》（Possessor(s)）、像素 roguelike遊戲《天術》（Tenjutsu）。此外，一直口碑爆棚的《進擊羔羊傳說》將釋出「邪門同盟 」DLC，將能夠2人合作碰撞出全新火花。

▼《進擊羔羊傳說》將推出全新DLC。（圖／Devolver Digital 提供）

▲▼ 獨立遊戲 。（圖／Devolver Digital 提供）

《進擊羔羊傳說》全新資料片「邪門同盟 （Unholy Alliance）」　本地合作新增雙人遊玩
更新日期：8 月 13 日

《進擊羔羊傳說（Cult of the Lamb）》最新 DLC 「邪門同盟 」亮相，將在 8 月13日進行更新，玩家將可以從本地合作中 2人進行遊戲一人作為羔羊、另一人則會擔任山羊角色，雙人合作將會為遊戲扭曲、碰撞出全新火花，除了可以一起遊玩如釣魚這般的小遊戲外，還可以選擇武器、塔羅牌、詛咒和遺物等，完全地「合作聖戰」。

羔羊和山羊之間可以交換武器、在戰鬥時聯手造成更高的傷害，或是同步攻擊時造成暴擊效果。如果你是單人玩家也無須擔心，你會擁有成堆的新火力和能力值，讓你在遊玩時更加有趣。

在新增本地同樂的玩法同時，「邪門同盟」版本還帶來塔羅牌、遺物、建築、追隨者的天賦和任務等內容更新，更多的遊戲內容有待你慢慢發掘。

《支配者 》（Possessor(s)）／遊戲類型：橫向捲軸動作
上市日期：待定

《支配者（Possessor(s)）》是個快節奏的橫向捲軸動作遊戲，動作打擊取材自平台格鬥遊戲，劇情則在描述一個深度互聯的世界中，一群危險的角色之間的故事。

你將扮演 Luca 和 Rehm，分別是主人與她被操控的部位，一同探索一個被跨維度災厄席捲、完全隔絕的世界。唯一能夠支撐她們生還的希望，就是學著共存。

▲▼ 獨立遊戲 。（圖／Devolver Digital 提供）

《天術 》Tenjutsu／遊戲類型：像素 roguelike
上市日期：待定

在《天術（Tenjutsu）》中，你是幫派的反叛份子，為了打擊以往效力的組織並使他們對「祕密花園（Secret Garden City）」的掌控能夠就此鬆綁，踏上一段修羅之路。

在這個城市中，共有四個犯罪組織操縱著地下所有勢力，透過鐵與血的教訓維持著岌岌可危的平衡。為了贏過他們，你必須熟習一套極為暴力的格鬥系統，建構出各種可能的火力、能力的升級、武術技巧等，用暴力讓整條街臣服於你。

無法地帶，拳頭即是王道。一旦所有人聽命於你拳下，整個城市將重獲新生：務必抓緊時間來準備，你花的時間越長、敵人就越強。

▲▼ 獨立遊戲 。（圖／Devolver Digital 提供）

《憤怒的大腳》（Anger Foot）／遊戲類型
上市日期：7/12 上架 PC

由開發過《伊始之地（Terra Nil）》的團隊 Free Lives 操刀，一款截然不同的快節奏、四處爽踹的《憤怒的大腳（Anger Foot）》將在台灣時間 7 月 12 日正式上架 PC，準備好帶來一陣「腿」到不行的混亂體驗。在這個第一人稱踢人遊戲裡，你必須突破被咖啡因沖昏頭的「狗屎市（Shit City）」，對一群無情的混混們大腳一踢。這可是全世界最致命的腳，會一路掃蕩各種爛人鳥事、破碎的門窗、斷裂的骨頭和空了的能量飲料罐頭。

「狗屎市」是一塊毒瘤，你的腿就是清流。在層層升級與各種腳部防具的穿搭下，你將能夠與之抗衡，揭開陰暗的秘辛並使遊戲有更多有趣的玩法，不論你是「唯快不破」還是「武力至上」，肯定都有你的一腳之地。

▲▼ 獨立遊戲 。（圖／Devolver Digital 提供）

《心動小屋 The Crush House》／遊戲類型：
上市日期：8/10 上架於 PC
奠基於英國的優秀開發團隊 Nerial 帶來除了百萬銷量的《王權》系列作外，又一呼聲超高的強檔！《心動小屋 The Crush House》將在台灣時間 8 月 10 日登上 PC，迫不及待的玩家們現在就可以在 Steam 上享受到這款遊戲的試玩版，窺探一下這個遊戲的風貌。

時間正是 1999 年，當紅的火熱電視實境秀《心動小屋》聘用了一位新的製作人：沒錯，就是你！作為剛被雇用的 Jae，你將提起攝影機深入節目中最標誌的馬里布別墅，讓所有觀眾眼睛再也離不開螢幕上的各種抓馬、曖昧和張力十足的情節。但要是你沒有讓觀眾們開心，就得面對比可能比死亡還難受的命運：跟你的事業說再見。

你將在 12 個各有古怪的人格之中選擇出 4 個，在總共 4 季的節目中一一扮演。將各種可能很衝突的特質混合起來嘗試配對，或者是用完全相反的個性來吸引別人，讓戲劇張力拉好拉滿。把最好的一面都保存在攝影機裡，看著你的評價一路高飛吧。

▲▼ 獨立遊戲 。（圖／Devolver Digital 提供）

《塔羅斯的法則 2 The Talos Principle 2》資料片更新「極樂之路 Road to Elysium」
更新日期：6月15日

廣受讚譽的哲學解謎遊戲《塔羅斯的法則 2（The Talos Principle 2）》再次帶來突破，全新 DLC「極樂之路（Road to Elysium）」將帶領所有玩家更深入遊戲中，後人類時代的獨特未來視界。貫徹《塔羅斯的法則》系列世界觀，「極樂之路」更新中將持續推演在機器人世界的所見所聞，提供你一個新鮮的視角、增加 1K 能體驗到的各種關鍵時刻，並用各種已知和未知的遊戲機制，帶來更多、更新的謎題。

更新內容共計三個章節，每一個章節都有其獨特的視覺和氛圍效果。

今年的 Devolver 直面會同時是為吉祥物轉轉（Volvy）慶祝 15 歲生日的盛大場合，在影片中，透過與瘋狂私生飯馬修（Mathew）的互動，熱愛著遊戲的全球玩家都能夠得知關於 Devolver 各種稀奇古怪、大事小情、冷到不行的冷知識，還有成為獨立遊戲標誌性吉祥物的轉轉背後，究竟有哪些超級「平凡普通」的身世背景。

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