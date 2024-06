Devolver直面會情報總整理！《進擊羔羊》雙人合作颯爽登場

記者蘇晟彥/綜合報導

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 8日早上舉辦 Devolver Direct ,公布將在未來帶來新作品橫向捲軸遊戲《支配者》(Possessor(s))、像素 roguelike遊戲《天術》(Tenjutsu)。此外,一直口碑爆棚的《進擊羔羊傳說》將釋出「邪門同盟 」DLC,將能夠2人合作碰撞出全新火花。

▼《進擊羔羊傳說》將推出全新DLC。(圖/Devolver Digital 提供)



《進擊羔羊傳說》全新資料片「邪門同盟 (Unholy Alliance)」 本地合作新增雙人遊玩

更新日期:8 月 13 日



《進擊羔羊傳說(Cult of the Lamb)》最新 DLC 「邪門同盟 」亮相,將在 8 月13日進行更新,玩家將可以從本地合作中 2人進行遊戲一人作為羔羊、另一人則會擔任山羊角色,雙人合作將會為遊戲扭曲、碰撞出全新火花,除了可以一起遊玩如釣魚這般的小遊戲外,還可以選擇武器、塔羅牌、詛咒和遺物等,完全地「合作聖戰」。

羔羊和山羊之間可以交換武器、在戰鬥時聯手造成更高的傷害,或是同步攻擊時造成暴擊效果。如果你是單人玩家也無須擔心,你會擁有成堆的新火力和能力值,讓你在遊玩時更加有趣。

在新增本地同樂的玩法同時,「邪門同盟」版本還帶來塔羅牌、遺物、建築、追隨者的天賦和任務等內容更新,更多的遊戲內容有待你慢慢發掘。

《支配者 》(Possessor(s))/遊戲類型:橫向捲軸動作

上市日期:待定



《支配者(Possessor(s))》是個快節奏的橫向捲軸動作遊戲,動作打擊取材自平台格鬥遊戲,劇情則在描述一個深度互聯的世界中,一群危險的角色之間的故事。

你將扮演 Luca 和 Rehm,分別是主人與她被操控的部位,一同探索一個被跨維度災厄席捲、完全隔絕的世界。唯一能夠支撐她們生還的希望,就是學著共存。

《天術 》Tenjutsu/遊戲類型:像素 roguelike

上市日期:待定



在《天術(Tenjutsu)》中,你是幫派的反叛份子,為了打擊以往效力的組織並使他們對「祕密花園(Secret Garden City)」的掌控能夠就此鬆綁,踏上一段修羅之路。

在這個城市中,共有四個犯罪組織操縱著地下所有勢力,透過鐵與血的教訓維持著岌岌可危的平衡。為了贏過他們,你必須熟習一套極為暴力的格鬥系統,建構出各種可能的火力、能力的升級、武術技巧等,用暴力讓整條街臣服於你。

無法地帶,拳頭即是王道。一旦所有人聽命於你拳下,整個城市將重獲新生:務必抓緊時間來準備,你花的時間越長、敵人就越強。

《憤怒的大腳》(Anger Foot)/遊戲類型

上市日期:7/12 上架 PC

由開發過《伊始之地(Terra Nil)》的團隊 Free Lives 操刀,一款截然不同的快節奏、四處爽踹的《憤怒的大腳(Anger Foot)》將在台灣時間 7 月 12 日正式上架 PC,準備好帶來一陣「腿」到不行的混亂體驗。在這個第一人稱踢人遊戲裡,你必須突破被咖啡因沖昏頭的「狗屎市(Shit City)」,對一群無情的混混們大腳一踢。這可是全世界最致命的腳,會一路掃蕩各種爛人鳥事、破碎的門窗、斷裂的骨頭和空了的能量飲料罐頭。

「狗屎市」是一塊毒瘤,你的腿就是清流。在層層升級與各種腳部防具的穿搭下,你將能夠與之抗衡,揭開陰暗的秘辛並使遊戲有更多有趣的玩法,不論你是「唯快不破」還是「武力至上」,肯定都有你的一腳之地。

《心動小屋 The Crush House》/遊戲類型:

上市日期:8/10 上架於 PC

奠基於英國的優秀開發團隊 Nerial 帶來除了百萬銷量的《王權》系列作外,又一呼聲超高的強檔!《心動小屋 The Crush House》將在台灣時間 8 月 10 日登上 PC,迫不及待的玩家們現在就可以在 Steam 上享受到這款遊戲的試玩版,窺探一下這個遊戲的風貌。

時間正是 1999 年,當紅的火熱電視實境秀《心動小屋》聘用了一位新的製作人:沒錯,就是你!作為剛被雇用的 Jae,你將提起攝影機深入節目中最標誌的馬里布別墅,讓所有觀眾眼睛再也離不開螢幕上的各種抓馬、曖昧和張力十足的情節。但要是你沒有讓觀眾們開心,就得面對比可能比死亡還難受的命運:跟你的事業說再見。

你將在 12 個各有古怪的人格之中選擇出 4 個,在總共 4 季的節目中一一扮演。將各種可能很衝突的特質混合起來嘗試配對,或者是用完全相反的個性來吸引別人,讓戲劇張力拉好拉滿。把最好的一面都保存在攝影機裡,看著你的評價一路高飛吧。

《塔羅斯的法則 2 The Talos Principle 2》資料片更新「極樂之路 Road to Elysium」

更新日期:6月15日



廣受讚譽的哲學解謎遊戲《塔羅斯的法則 2(The Talos Principle 2)》再次帶來突破,全新 DLC「極樂之路(Road to Elysium)」將帶領所有玩家更深入遊戲中,後人類時代的獨特未來視界。貫徹《塔羅斯的法則》系列世界觀,「極樂之路」更新中將持續推演在機器人世界的所見所聞,提供你一個新鮮的視角、增加 1K 能體驗到的各種關鍵時刻,並用各種已知和未知的遊戲機制,帶來更多、更新的謎題。

更新內容共計三個章節,每一個章節都有其獨特的視覺和氛圍效果。

今年的 Devolver 直面會同時是為吉祥物轉轉(Volvy)慶祝 15 歲生日的盛大場合,在影片中,透過與瘋狂私生飯馬修(Mathew)的互動,熱愛著遊戲的全球玩家都能夠得知關於 Devolver 各種稀奇古怪、大事小情、冷到不行的冷知識,還有成為獨立遊戲標誌性吉祥物的轉轉背後,究竟有哪些超級「平凡普通」的身世背景。

