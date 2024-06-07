WFS 10週年特別舞台！《時空貓》主線再開　妹妹成主角團首位AS角色

記者蘇晟彥／綜合報導

擁有《穿越時空的貓》、《緋染天空》IP受到玩家喜愛的Wright Flyer Studios ， 近日舉辦10週年實體活動慶典，除了所有玩家都能瀏覽的展覽區外，更以三款著名遊戲帶來特別LIVE的音樂會，此外，近日《穿越時空的貓》也迎來主線劇情第3部後篇，將帶領玩家與阿爾德繼續踏上旅程。

▼WFS帶來特別舞台，讓粉絲同歡。（圖／WFS提供）



本活動規劃了任何人皆能免費參觀的企劃展示區，以及舉辦了特別音樂LIVE。《消滅都市》、《Another Eden：穿越時空的貓》、《緋染天空 Heaven Burns Red》帶來的特別LIVE也讓粉絲們享受其中，在展覽區則有歷年作品拍照區，在紀念冊除了紀錄「Wright Flyer Studios」10週年的軌跡與代表作品之外，也收錄了聲優陣容們的祝賀留言。

・杉田智和（《消滅都市》飾演拓也）

・花澤香菜（《消滅都市》飾演小雪）

・內山昂輝（《Another Eden：穿越時空的貓》飾演阿爾德）

・茅野愛衣（《Another Eden：穿越時空的貓》飾演菲妮）

・楠木灯（《緋染天空 Heaven Burns Red》飾演茅森月歌）

・松岡禎丞（《刀劍神域》飾演桐人／《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》飾演貝爾‧克朗尼）

此外，近日《穿越時空的貓》第3部主線任務虛時層輪象篇「時間帝國的逆襲」後篇也正式展開，其中主角團之一、也是玩家喜愛的妹妹「菲妮」也成為主角團中首位擁有Another Style造型的角色，同步也將舉辦各種慶祝活動。

＜故事＞

闖入虛時層的阿爾德一行人，在機人世界和貓人世界經歷了無數冒險，並親眼目睹了傳說中的時空之樹復活、覆羽之獸誕生。

而現在更是超越時空，被召喚到石華人所居住的天空魔法世界。

與劍之族裔的科莫薩克一同追查石華人連續殺華事件的謎團，讓傳說的黃金之劍的秘密逐漸真相大白。

「當黃金之劍和時空之樹以及覆羽之獸集合之時，神的十字架將會被擊碎，真正的樂園之門將會被開啟」

而如今，虛時層這個遭到封印的箱子終於……