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【廣編】《權力之望》將在台發行！遊戲最新3大亮點一次掌握

▲▼《權力之望》3大亮點整理！預計今年第3季上市。（圖／業者提供）

圖、文／遊戲橘子提供

由世曼凱（Smilegate）發行、以開發《洛汗M》聞名的 NX3GAMES 所開發的 MMORPG 新作《權力之望》，6月4日中午於官方 YouTube 頻道公開發表會影片，重點介紹《權力之望》的「策略性戰鬥」、「高自由度成長」和「降低課金壓力營運模式」等3大特色，官方更提及，《權力之望》預計將於第3季同時於韓國、台灣、香港和澳門發行，並支援 PC 和手機等跨平台遊玩。

《權力之望》開發總籌NX3Games 總監金孝載PD指出，《權力之望》的差別化要素即為 ， 能夠「自由選擇多種武器」進行策略性戰鬥，以及「開放超過60種職業」的高自由度成長系統。

其中，金孝載也特別強調《權力之望》中獨特的「創新收入模式（BM）」，因為《權力之望》設計的初衷是「緩解玩家對於機率型道具的壓力」，因此開發了即使沒有付費經驗值增益以及課金裝備，也能盡情享受遊戲的環境。

《權力之望》會隨使用的武器而提供不同的戰鬥風格；透過累積熟練度的「精通」系統，玩家可根據自身的喜好選擇；還提供各種特性標籤，結合各種特性標籤即可解鎖超過60種職業的「能力」系統等等，預計將提供玩家擁有高自由度的遊戲體驗。

自6月4日上午11點起，《權力之望》可在Google、Apple、PC網站進行事前登錄，更多遊戲資訊可在官方預約網站(https://l9.onstove.com/zh-tw/promotion/preregist/240604)和官方YouTube頻道(www.youtube.com/@LORDNINE_TW)中確認。

關鍵字：遊戲權力之望

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