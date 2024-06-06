與FOCUS ON合作！ 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》11首新樂曲公開

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，Nintendo Switch™版《太鼓之達人 咚咚雷音祭》的付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」中，由《太鼓之達人》與「FOCUS ON（NIJISANJI）」合作的 11 首合作樂曲已於 6 月 5 日正式登場。

▼《太鼓之達人》與 FOCUS ON（NIJISANJI）合作。（圖／萬代提供）

由 NIJISANJI 的 VTuber 所翻唱，於《太鼓之達人》系列中登場的 10 首超人氣 NAMCO 原創樂曲現已於付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」中正式登場，即日起，在發布後的 3 個月內遊玩樂曲，即可獲得「迷你角色」：玩家可以依自己喜好裝扮小咚與小咔，迷你角色則是換裝配件的一種，可以將縮小角色配件裝飾在小咚與小咔身側。而這次全新收錄合作原創樂曲演出成員包含，Honma Himawari、Fushimi Gaku、Levi Elipha、Leos Vincent、Lize Helesta、Ponto Nei、Hanabatake Chaika、Furen E Lustario、Mashiro Meme、Yamagami Karuta，以下為更詳細資訊。

【收錄樂曲】

．Honma Himawari〈FAMIRES WARS〉

．Fushimi Gaku〈Fly away〉

．Levi Elipha〈濃紅〉

．Leos Vincent〈Phoenix〉

．Lize Helesta〈Marionette Pure〉

．Ponto Nei〈CYBERgenicALICE〉

．Hanabatake Chaika〈我是合成器〉

．Furen E Lustario〈Angel Dream〉

．Mashiro Meme〈Hater〉

．Yamagami Karuta〈不如就這樣繼續下去〉

全新收錄合作原創樂曲〈KOKODOKO? 或許是DOKKA島呢!〉

VTuber 團體「NIJISANJI」中的音樂團體「FOCUS ON - NIJISANJI SINGLE COLLECTION –」，由其中 10 名成員所演唱的合作原創樂曲〈KOKODOKO? 或許是DOKKA島呢!〉是一首既熱鬧又歡快的樂曲，透過《太鼓之達人》音效團隊的精華使個性截然不同的成員們的魅力嶄露無遺。