ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

與FOCUS ON合作！ 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》11首新樂曲公開

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，Nintendo Switch™版《太鼓之達人 咚咚雷音祭》的付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」中，由《太鼓之達人》與「FOCUS ON（NIJISANJI）」合作的 11 首合作樂曲已於 6 月 5 日正式登場。

▼《太鼓之達人》與 FOCUS ON（NIJISANJI）合作。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

由 NIJISANJI 的 VTuber 所翻唱，於《太鼓之達人》系列中登場的 10 首超人氣 NAMCO 原創樂曲現已於付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」中正式登場，即日起，在發布後的 3 個月內遊玩樂曲，即可獲得「迷你角色」：玩家可以依自己喜好裝扮小咚與小咔，迷你角色則是換裝配件的一種，可以將縮小角色配件裝飾在小咚與小咔身側。而這次全新收錄合作原創樂曲演出成員包含，Honma Himawari、Fushimi Gaku、Levi Elipha、Leos Vincent、Lize Helesta、Ponto Nei、Hanabatake Chaika、Furen E Lustario、Mashiro Meme、Yamagami Karuta，以下為更詳細資訊。

▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

【收錄樂曲】
．Honma Himawari〈FAMIRES WARS〉
．Fushimi Gaku〈Fly away〉
．Levi Elipha〈濃紅〉
．Leos Vincent〈Phoenix〉
．Lize Helesta〈Marionette Pure〉
．Ponto Nei〈CYBERgenicALICE〉
．Hanabatake Chaika〈我是合成器〉
．Furen E Lustario〈Angel Dream〉
．Mashiro Meme〈Hater〉
．Yamagami Karuta〈不如就這樣繼續下去〉

▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

全新收錄合作原創樂曲〈KOKODOKO? 或許是DOKKA島呢!〉
VTuber 團體「NIJISANJI」中的音樂團體「FOCUS ON - NIJISANJI SINGLE COLLECTION –」，由其中 10 名成員所演唱的合作原創樂曲〈KOKODOKO? 或許是DOKKA島呢!〉是一首既熱鬧又歡快的樂曲，透過《太鼓之達人》音效團隊的精華使個性截然不同的成員們的魅力嶄露無遺。

▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

關鍵字：太鼓達人FOCUS ON

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

騰訊公布陸未成年人暑假「限玩日曆」！僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色　4特務演員曝光網讚還原度高

《寶可夢》插畫比賽疑混AI作品闖前300名　官方急取消資格

小丑女闖異世界！7月新番《異世界自殺突擊隊》今上架連播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑！貪婪之島打躲避球、250坪造景搶先看

《亂馬1／2》宣布製作完全新作動畫！經典睽違32年文藝復興

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

百萬Coser女神扮費倫自爆太肥「兩顆掉下」　粉絲暴動：超還原

睡眠遊戲《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬...發放紀念禮物

《咒術迴戰》展將開跑　澀谷滿版草圖廣告超抽象考驗信仰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HTC首次參戰台北動漫展

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《我的英雄學院》8／5確定完結

《航海王》真人版第二季公布新角色

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

「寶可夢精靈球」3D悠遊卡網路開賣

快訊／《鬼滅之刃》周邊偷跑外洩

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

盤點今年暑假高人氣動畫電影

最新新聞

騰訊：陸未成年人暑假僅周五六日能玩1小時遊戲

《航海王》真人版第二季公布新角色

《寶可夢》插畫比賽疑混入AI作品

《異世界自殺突擊隊》一次播3集

《獵人》實境解謎遊戲開跑

《亂馬1／2》製作新作動畫

《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映

Coser女神扮費倫自爆肥到釦子爆

《寶可夢 Sleep》累計下載破2000萬

《咒術》澀谷草圖廣告超抽象

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366