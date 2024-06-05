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外媒曝Netflix將翻拍《狂賭之淵》真人影集　演員陣容曝光

記者楊智仁／綜合報導

Netflix 近年翻拍不少真人動畫改編作品，以去年為例包含造成轟動的《航海王》、以及評價褒貶不一的《幽遊白書》。根據外媒報導，Netflix 近期已經開拍日本人氣作品《狂賭之淵》，關於演員陣容也同步曝光。

▼《狂賭之淵》。（圖／TVアニメ「賭ケグルイ××」公式サイト）▲▼狂賭。（圖／TVアニメ「賭ケグルイ××」公式サイト）

《狂賭之淵》是由河本焰擔任原作，尚村透負責作畫的日本漫畫。自 2014 年在《月刊GANGAN JOKER》連載，曾獲得第二屆 NEXT 漫畫大獎第三名，其動畫於 2017 年播出、2018 年也曾推出過真人電視劇。故事描述，名門私立百花王學園存在著階級制度，以學生會為頂點的這一所學校受到「賭博」支配，贏的話就是天國、輸的話就是地獄。賭博強者受人羨慕、弱者被虐的瘋狂學園，而這樣的學園裡，轉來一位少女「蛇喰夢子」打算稱霸私立百花王學園...。

根據外媒透露，《狂賭之淵》改編美劇將命名為《BET》目前已經在美國多倫多開始拍攝，總集數共為 10 集。演員陣容包含 Miku Martineau、Ayo Solanke、Eve Edwards、Clara Alexandrova 等人，在一所私立寄宿學校，所有的一切都是由賭博來決定...，目前尚未確定該真人劇何時播出，但也能看出近年 Netflix 對日本動漫作品改編的熱衷。

▼真人影集演員名單曝光。（圖／翻攝自The Hollywood Reporter）▲▼狂賭。（圖／TVアニメ「賭ケグルイ××」公式サイト）

關鍵字：狂賭之淵

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