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《柯南》動畫意外上日推特關鍵字　原因是步美抱怨太和平了

記者楊智仁／綜合報導

《名偵探柯南》可謂是家喻戶曉的作品，漫畫連載至今迎來 30 周年，電視動畫也持續放送當中。上周末《名偵探柯南》最新 1125 話意外登上了日本推特 ( X ) 關鍵字，其原因竟然是因為步美抱怨日常生活太和平，都沒有事件發生，讓不少網友笑喊，難道這是米花町症候群嗎。

▼「步美的繪圖日記事件簿 4」。（圖／翻攝自推特）▲▼「步美的繪圖日記事件簿 4」。（圖／翻攝自推特）

《名偵探柯南》原創劇情「步美的繪圖日記事件簿 4」上周末於日本播出，故事一開始聚焦在少年偵探團身上，只見步美拿著一本繪圖日記，裡面內容充滿著與家人、朋友們出遊的開心生活，然而步美卻總是唉聲嘆氣，當大家詢問她怎麼了的時候，步美大聲喊到，最近生活過得太普通都沒有發生事件，她的繪圖日記不應該只是記錄日常生活，而應該是一本事件簿。

▲▼「步美的繪圖日記事件簿 4」。（圖／翻攝自推特）

此話一出，不僅柯南和小哀都露出傻眼的表情，也引起日本社群的討論，網友們紛紛喊到，「柯南把米花町的小學生們帶壞了」、「米花町到底多可怕，連小學生都渴望要有事件」、「對於『和平的一天』感到鬱悶，步美應該是染上米花町症候群了」、「小哀的表情一臉就是『孩子你知道你在說甚麼嗎』」、「步美：都沒有發生事件、青山剛昌：想目睹犯罪現場，這台詞好熟悉。」

關鍵字：柯南

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