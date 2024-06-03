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《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》6年將結束營運　繼承碼可連結新作

記者楊智仁／綜合報導

《魔法少女小圓》是由日本動畫公司 SHAFT 製作、新房昭之執導、2011 年開始播放的原創電視動畫，同時本作為電視動畫史上獲獎最多，最重要作品之一。不過 Aniplex 先前宣布，RPG 手遊《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》即將今年在 7 月停止營運的消息。

▼《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》。（圖／翻攝自@magireco推特）▲▼魔法少女。（圖／翻攝自@magireco推特）

《魔法少女小圓》在動畫史上具有相當重要之意義，可愛畫風下隱藏著胃痛劇情，2011 年播出時許多人都被反轉黑暗故事給震撼。基於該作品的世界觀《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》是回合制指令型 RPG 手機遊戲，消滅魔女之餘玩家也可以培養魔法少女同時解鎖不同角色技能，然而官方先前宣布《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》PC 版與 iOS / Android 版分別於 7 月 1 日、7 月 31 日終止服務，結束這段長達 6 年 9 個月的旅程。

儘管《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》即將結束營運，官方感謝所有玩家的陪伴，同時也宣布會推出離線鑑賞模式。不僅如此，還有繼承碼可以連結至新手遊《魔法少女小圓 Magia Exedra》。此款新作預計會在 2024 年內推出，同樣由 Aniplex 企劃發行，PokeLabo、f4samurai 負責開發，預計會是以 3D 中心的遊戲系統並繼承原作世界觀。

▼《魔法少女小圓 Magia Exedra》。（圖／翻攝自@madoka_exedra推特）▲▼魔法少女。（圖／翻攝自@magireco推特）

關鍵字：魔法少女小圓

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