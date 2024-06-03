《七龍珠 電光炸裂》公開合體戰士　體驗貝吉特、悟吉達爆發戰鬥

記者楊智仁／綜合報導

《七龍珠Z Sparking!》系列是始於 2005 年所發售《七龍珠》改編動作格鬥遊戲，睽違多年最新作《七龍珠 電光炸裂！ZERO》（DRAGON BALL: Sparking! ZERO）日前公布全新實機演示與登場角色預告，「合體戰士」們正式登場體驗更加熱血戰鬥。

▼七龍珠 電光炸裂！ZERO。（圖／翻攝自萬代）

《七龍珠 電光炸裂！ZERO》（PS5 / Xbox Series X|S / Steam）本次帶來全新進化，主打 3D 對戰動作遊戲，玩家可以施展龜派氣功、舞空術等《七龍珠》獨特技能盡情戰鬥，發揮每個角色個性鮮明能力及特色，變身為超級賽亞人，或是把氣保留至最後一刻再放出強力必殺技，一口氣逆轉劣勢等，玩家盡情享受宛如《七龍珠》一般戲劇化戰鬥。不僅如此，把敵人擊飛後展開追擊、判斷時機加以反擊等，保持《七龍珠Z 電光炸裂！》系列傳統戰鬥系統，並加入新動作全面進化。

日前《七龍珠 電光炸裂！ZERO》釋出最新角色宣傳影片「合體戰士」，影片中展示了悟天與特蘭克斯的融合型態「超三悟天克斯」、女賽亞人合體戰士「超二凱芙拉」、悟空與達爾兩種融合型態「超藍悟吉達、超藍貝吉特」，反派角色「合體扎馬斯」，帥氣的運鏡將戰鬥場面呈現到極致，讓粉絲們更加期待遊戲發售。