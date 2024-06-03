24漫博／《86─不存在的戰區─》作者、插畫家來台舉辦簽名會

記者楊智仁／綜合報導

2024 漫畫博覽會將於 7 月 25 日至 29 日盛大登場，台灣角川公開本屆重量級舞台活動陣容，將邀請現象級輕小說《86－不存在的戰區－》作者安里アサト老師以及插畫家しらび老師來台舉辦首次聯合簽名會，並於漫博現場正式首賣最新作《86─不存在的戰區─(Ep.13)─Dear hunter─》限定&特裝版及周邊精品，關於簽名會的詳細時間、參加辦法、簽名套組完整內容將於日後陸續公開。

▼《86─不存在的戰區─》聯合簽名會。（圖／角川提供）

講述少年少女邁向殘酷戰場的精采故事，話題持續延燒的第 23 屆電擊小說大賞「大賞」得獎作品《86－不存在的戰區－》，曾獲得「這本輕小說真厲害！2018」新作排名第 1 名、綜合排名第 2 名的傲人成績，系列作品累積總銷售已突破 200 萬冊，動畫化後精良製作品質以及關於角色深刻的描寫，也成為該季堪稱神作等級的動畫。作者安里アサト老師曾於 2018 年來台舉辦簽名會，插畫家しらび老師則是首度到訪，本屆漫博會台灣角川舉辦系列活動歡慶 25 周年紀念，特邀兩位老師來台舉辦粉絲簽名見面會。

《86─不存在的戰區─》書籍簡介

作品描述聖瑪格諾利亞共和國為了應對鄰國的無人機「軍團」侵略，成功研發出同型武器，不再需要靠著人命堆疊的戰爭終於來臨──表面上確實如此。然而，位於共和國全八十五個行政區之外的「不存在的第八十六區」中，卻有一群少年少女正以「有人駕駛的無人機」之姿，日夜奮戰不懈。在這樣的背景下，本作講述了少年──辛，與身處遙遠後方，透過特殊通訊指揮他們作戰的「指揮管制官」少女──蕾娜，兩人壯烈而悲傷的戰鬥與離別的故事，就此揭開序幕──。