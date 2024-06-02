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《獵人》小傑全身雕像！「猜猜拳」魄力還原念能力必殺場景

記者楊智仁／綜合報導

高人氣作品《獵人 Hunter x Hunter》被譽為精彩打鬥畫面吸引眾人目光、強大敘事性與龐大故事內容擄獲廣大觀眾的心，5 月初冨樫義博於推特上又開始更新工作狀況引發討論。先前盧森堡 Tsume Art 系列 IKIGAI 就推出主角「小傑」1/6 比例全身雕像，大型場景搭配小傑出招姿勢完美還原戰鬥時帥氣模樣。

▼「小傑」1/6 比例全身雕像。（圖／翻攝自Tsume Art） ▲▼小傑雕像。（圖／翻攝自Tsume Art）▲▼小傑雕像。（圖／翻攝自Tsume Art）

「小傑•富力士」是《獵人》中主要角色，為了尋找父親及實現自己的夢想，參加獵人試驗並認識奇犽、酷拉皮卡和雷歐力，三人一起合作通過試驗，不知不覺中奠定深厚友誼。而說到小傑的念能力必殺技，那絕對是貪婪之島修行時靈光一閃所自創的「猜猜拳」，有剪刀、石頭、布三種型態，這次 Tsume Art 所推出雕像，正是以「布」為主軸打造帥氣場面。

▲▼小傑雕像。（圖／翻攝自Tsume Art）▲▼小傑雕像。（圖／翻攝自Tsume Art）

本次「小傑」1/6 比例全身雕像場景規格為 18 x 36 x 25 公分，外觀上不論是小傑顯眼的刺蝟頭、綠色上衣短褲、長靴、堅定表情都完美還原，不僅如此，手成布姿勢射出念能力球，一旁還有氣流環繞讓商品更具戰鬥臨場感。而本次商品將售出 2000 體，預計會在 2024 年第三季 - 第四季出貨。

關鍵字：獵人小傑

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